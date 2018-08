Praha - Brankář Vlastimil Hrubý pomohl fotbalistům Jablonce v duelu 5. ligového kola skvělým výkonem k nečekané výhře 2:0 na půdě Slavie a zápas zařadil mezi tři nejpovedenější v kariéře. Po hodině hry chytil domácímu kapitánovi Milanu Škodovi penaltu, ale nejvíc si cenil zákroku proti šanci Jana Sýkory o chvíli dříve.

"Takhle dobrý výkon jsem naposledy podal tady na jaře na Slavii. Pak se mi ještě povedl zápas v Karviné asi rok a něco zpátky. Hráli jsme tam poslední kolo a já chytil asi 15 gólů. Kdybychom hráli dva dny, tak bych ten gól nedostal. Tyhle tři zápasy budu asi hodnotit nejvýš," řekl novinářům Hrubý.

Jeho nejlepší pasáž přišla na začátku druhé půle, kdy zlikvidoval i penaltu v podání Škody. "Máme nějaké mustry na ty penalty, ale je toho tolik, že je to o štěstí. Ale takhle jsem to čekal, že to bude prostředek mírně doprava nahoru. Do poslední chvíle jsem stál," přiblížil Hrubý.

"Ale myslím, že ten první zákrok do protipohybu po střele Sýkory byl o hodně těžší než nějaká penalta. Samozřejmě penalta je hodně vidět, ale pro mě cennější ten první zákrok. Přesouval jsem se, naštěstí to bylo v takové výšce a blízkosti, že jsem ještě dokázal zakročit," dodal dvaatřicetiletý brankář.

Jeho tým se v Edenu snažil od úvodu hrát proti favoritovi otevřenou partii. "Dívali jsme se na video, když tu hrála Karviná. Ta zalezla a stála v deseti lidech na vápně. To náš trenér nechtěl. Slavii jsme v podstatě v první půli do ničeho nepustili, akorát pak těch 15 minut mojí slávy po přestávce, kdy nás trochu zatlačili. I ten konec jsme zvládli hodně dobře. Slavia už asi moc nemohla, měla za sebou pohárový zápas," přemítal Hrubý.

Jablonec po výsledkově nepovedeném startu podruhé za sebou zvítězil. "Tři body jsem tady získali, předtím jsme je zase někde ztratili. Máme sedm bodů a doufám, že se teď zvedneme. Máme doma Olomouc, která na tom bude v podstatě stejně jako Slavia. Bude hrát ve čtvrtek pohár, takže se toho budeme snažit využít," řekl Hrubý.

Byl rád, že se konečně dočkal nuly. "V 97. minutě mi pomohl Lukáš Masopust, to by byl asi gól. Po zápase jsem mu poděkoval za čisté konto. Poslední dva zápasy jsem ho ztratil v 90. minutě, kdyby to tam padlo i dneska, to už bych byl asi hodně naštvaný," dodal Hrubý.