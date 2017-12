Třinec - Hokejisté Třince ve čtvrtfinále Ligy mistrů potvrdili, že se jim proti švédským soupeřům daří. V tomto ročníku předčili už třetího zástupce jedné z nejlepších evropských soutěží a díky tomu budou moci hrát o finále s finským celkem JYP Jyväskylä. Při premiérové účasti v prvním ročníku přitom Oceláři skončili v základní skupině, v následující sezoně pak vypadli v prvním kole play off.

Pod Javorovým si postupu mezi nejlepší kvarteto LM hodně váží. "Je to obrovská prestiž. Už to jednou zaznělo, že každým zápasem a postupem se píšou nové dějiny klubu. Z tohohle hlediska jsme moc rádi. A věřím tomu, že budeme úspěšně pokračovat. Každý další zápas bude mít větší a větší prestiž. Třeba se to jednou vyrovná té fotbalové, která je celosvětovým fenoménem," uvedl pro klubový web brankář Šimon Hrubec.

Věří, že trojice českých zástupců ve čtvrtfinále vypovídá o kvalitě tuzemské nejvyšší soutěže. "Nevidím moc do soupisek ostatních týmů, jestli staví to nejlepší, co mají k dispozici. My to bereme opravdu prestižně, protože reprezentujeme Českou republiku. My tady máme takový svůj malý nároďák, všichni to takhle berou. To, že ve čtvrtfinále byly tři české týmy, vypovídá o kvalitě české extraligy. Za to jsem hodně rád," pochvaloval si šestadvacetiletý Hrubec.

Oceláři předvedli v průběhu úterního večera v Gävle proti Brynäs IF výborný výkon, kterým nejenže udrželi náskok 3:1 z domácího utkání, ale připsali si i tentokrát vítězství po výsledku 5:3. Stejný kousek se jim povedl v osmifinále při měření sil s Malmö, které dvakrát zdolali shodně 2:1. Již v rámci základní skupiny porazil Třinec HV 71 doma 3:0, venku sice prohrál, ale až po nájezdech 1:2.

"Nevím, asi nedokážu říct, čím to je, že se nám na švédské týmy tak daří. A nemyslím si to jen proto, že to jsou Švédi. Možná to je tím, že do zápasu jdeme jako outsider, alespoň papírově. A můžeme hrát uvolněněji. To psal i Wayne Gretzky, že je lepší do zápasu jít jako outsider," podotkl Hrubec.

Klíčové třinecké opoře pomohlo v úterý v několika případech i štěstí. "Byly tam asi tři tyčky, nemůžeme počítat tu ze strany. Před jedním gólem byla tyčka, to bylo hodně o štěstí. Pak střela na vyrážečku, zase tyčka, v první třetině taky. To k tomu ale patří. My si to štěstí zasloužili. Měli jsme pohyb, byl tam drajv do brány. Byla z nás cítit chuť a touha postoupit," ocenil přístup týmu Hrubec.

Odměnou bude v boji o finále další konfrontace s týmem ze severu Evropy. A Hrubec přiznal, že je rád i kvůli své povaze cestovatele. "Jsem rád, že se pojedeme někam podívat. Ono každé město má něco svého, pokaždé, když jsme někam jeli, jsem si na wikipedii o tom městě něco přečetl. Času moc není, ale třeba po večeři se vždycky jdeme někam podívat. Nemůžeme ho samozřejmě vidět celé, ale vždycky se někam dostaneme," těšil se Hrubec.