Kodaň - První branku hned ve svém druhém reprezentačním startu oslavil dvacetiletý obránce Filip Hronek, ale euforii vystřídalo na konci zápasu zklamání z výsledku. Trefa hráče Detroitu, který působil na farmě v Grand Rapids v AHL, nezabránila ve druhém duelu českých hokejistů na mistrovství světa v Kodani prohře se Švédskem. Hronek snížil v přesilové hře na 1:2, Češi nakonec prohráli 2:3.

"První gól v reprezentaci mě samozřejmě potěšil, jenže bohužel nakonec nebyl nic platný. Červus (Roman Červenka) mi výborně hodil puk na modrou a já se jen snažil trefit bránu. Naštěstí se to povedlo," popsal Hronek přesnou ránu do levého horního rohu branky Magnuse Hellberga z 34. minuty.

Zabraný do zápasového boje si ani nevzal puk na památku. "Nemám ho, v té euforii jsem na to úplně zapomněl. Třeba mi ho vzali kluci, ale moc na to nespoléhám," usmíval se Hronek.

Při premiéře proti Slovensku strávil na ledě necelých sedm minut, proti Švédsku už dostal prostor na 16 minut a 49 sekund. "Každá odehraná minuta a získané zkušenosti mi přidávají na sebevědomí. Když se navíc něco nepovede, kluci mě hned povzbuzují," těšilo Hronka, jak zapadl do sestavy.

Hrál bez jakéhokoliv ostychu. "Snažím se hrát svoji hru, ke které patří, že občas soupeře popíchnu nebo se ho snažím vyprovokovat, když mají herně navrch. Abych je rozhodil a dostal se jim pod kůži. Dostal jsem víc prostoru, to se pak hned cítím líp," uvedl Hronek.

Souboj se Švédy byl podle odchovance Hradce Králové, jehož draftoval Detroit v roce 2016 ve druhém kole, náročnější než duel se Slovenskem. "Slováci víceméně jenom bránili. Švédové výborně bruslili, hrát proti nim je fyzicky velice náročné," podotkl.

Švédové ukázali sílu hned na začátku zápasu a v osmé minutě měli náskok 2:0. "Hlavně na začátku zápasu jsme vůbec neplnili to, co chceme hrát. Když jsme pak od druhé třetiny začali hrát vlastní hru, najednou to byl vyrovnaný zápas," prohlásil Hronek.

Ve švédském týmu s 15 posilami z NHL úřadovala především elitní formace Rickard Rakell, Mika Zibanejad a Mattias Janmark. "Všichni jejich útočníci jsou šikovní a výborní na puku. Jinak by nehráli NHL. Navíc mají podporu od beků, což je hodně znát," řekl český zadák.

S dvěma body ze dvou zápasů není úplně spokojený. "Chtěli jsme jich mít o něco víc," podotkl, ale věří, že k dalším ziskům může pomoci zopakovat podobný výkon jako ve většině zápasu se Švédy. "Padesát minut jsme odehráli opravdu dobře, od toho je potřeba se odrazit," dodal Hronek.