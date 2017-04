Při řetězové havárii několika desítek aut na dálnici na severu Slovenska se 20. dubna zranilo 18 lidí. ČTK o tom informovala mluvčí hasičů Zuzana Farkasová. Práci záchranných složek na místě kolize zkomplikovala sněhová bouře a vítr. Podle předběžných informací se na dálnici D1 u Popradu nedaleko Vysokých Tater srazilo 30 až 40 aut. Na místo vyrazily dvě desítky hasičů, kteří evakuovali osoby z havarovaných vozidel do autobusů, kde jim poskytli deky a teplé nápoje. Zraněné převezli záchranáři do okolních nemocnic. Příčina nehody zatím není známa.

Bratislava - Více než dvě desítky zraněných si vyžádala řetězová nehoda přibližně 30 až 40 vozidel, ke které došlo dnes ráno na slovenské dálnici u Popradu v podhůří Vysokých Tater. Informovali o tom záchranáři a hasiči, jejichž zásah na místě kolize zkomplikovala sněhová bouře a vítr.

Podle záchranářů se při hromadné nehodě zranilo 24 osob, z toho dva lidi utrpěli těžká zranění. Upřesnili tak původní informace hasičů, které nejprve zmiňovaly čtyři a později 18 zraněných.

Zranění byli převezeni do okolních nemocnic, část z nich zdravotníci po ošetření propustili. Cestující z havarovaných vozidel hasiči evakuovali do autobusů, kde jim poskytli deky a teplé nápoje. Dálnice byla v okolí nehody uzavřena.

Ochlazení spojené se sněžením už od středy komplikuje dopravu zejména v horských oblastech Slovenska. Kvůli sněžení a větru úřady v některých regionech na severu země vyhlásily mimořádnou situaci.

Přívaly sněhu trápí motoristy i na polské straně Tater. Na silnici z Krakova do Zakopaného vznikla obří zácpa. "Tak špatné to nebylo ani v zimě," tvrdí řidiči podle televize TVN 24. Situaci podle ní zhoršuje, že mnohdy řidiči už mají letní pneumatiky. Problém je to hlavně v případě kamionů, které nejsou na zasněžené vozovce s to vyjet ani mírná stoupání. Na jihu Polska sněží už od úterka.

Slovenská horská služba zase upozornila turisty, že s ohledem na nepříznivé počasí nedoporučuje pohyb ve vysokohorské terénu. Po sněhové nadílce, když za jeden den napadlo ve slovenských pohořích místy až téměř půl metru sněhu, horská služba vyhlásila ve Vysokých Tatrách velké lavinové nebezpečí, tedy čtvrtý stupeň z pětidílné mezinárodní škály.

Sníh a vítr sužují Rakousko i Polsko, Švýcarsko rekordní mrazy

Nezvykle chladné počasí doprovázené sněžením a silným větrem i nadále trápí země střední Evropy. Z Dolních Rakous a jižního Polska jsou hlášeny rozsáhlé výpadky elektřiny v důsledku polámaných stromů a větví. Na několika místech Švýcarska padly záporné teplotní rekordy pro měsíc duben.

Dolnorakouské úřady hlásily ve středu až 25.000 domácností bez elektřiny a ještě dnes ráno byla takto postižena asi tisícovka domácností. Příčinou komplikací jsou vyvrácené stromy a polámané větvě, které popadaly na elektrické vedení. Nejčastěji musely pohotovostní týmy zasahovat v okresech Baden a Sankt Pölten.

Některé silnice musely být uzavřeny a na některá odlehlejší místa tak bylo možné se dostat jen terénními vozy nebo pěšky, informovala agentura APA. Jenom v oblasti Waldviertel na severozápadě Dolních Rakous napadlo až 25 centimetrů sněhu, v hornatějších oblastech i mnohem více.

Také ve Štýrsku na jihu Rakouska si pozdní vpád zimy vynutil ve středu a v noci na dnešek na mnoha místech zásahy hasičských jednotek a zapříčinil několik dopravních nehod. Ve známém poutním městě Mariazell napadlo více než půl metru sněhu.

Na jihu Štýrska se lidé potýkali spíš se silným větrem než sněhem. Hasiči museli odklízet vyvrácené stromy nebo odstraňovat či zajišťovat plakátovací stěny.

Ve vysokohorských oblastech spolkových zemí Tyrolsko a Vorarlbersko nadále platí prostřední stupeň lavinového nebezpečí na pětistupňové čkále.

"Zima útočí" podle serveru Wiadomości také na jihu Polska. Nejhorší situace je kvůli hustému sněžení a větru ve Slezsku. Téměř 95.000 odběratelů, hlavně v Čenstochové a okolí, tam zůstalo bez elektřiny a velmi nebezpečná je také jízda po tamních silnicích. V některých částech polského Slezska napadlo více než 20 centimetrů sněhu.

Ve Švýcarsku během jasné noci ze středy na dnešek padlo několik teplotních rekordů. Na nejméně šesti místech nebyly ještě nikdy naměřeny tak nízké teploty ve druhé polovině dubna. Například ve Vispu v jihošvýcarském kantonu Wallis bylo dnes zaznamenáno minus 5,5 stupně Celsia a v Arose ve východošvýcarském kantonu Graubünden dokonce minus 12,8 stupně, informovala meteorologická služba Metenews.

Rakouští a němečtí vinaři se snaží chránit hrozny před přízemními mrazy a inverzí. Například ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko přelétávají ve výšce 15 metrů nad nad vinicemi vrtulníky. Zemský ministr Peter Hauk vysvětlil, že se tak vymění teplý a studený vzduch. "Můžeme teplotu zvýšit až o čtyři stupně," citovala Hauka agentura DPA. Dnešní a páteční přelety přijdou na zhruba 40.000 eur, přičemž polovinu hradí spolková země a polovinu musí zaplatit pěstitelé vína.