Praha - Hromadná havárie na 35. kilometru ve směru do Brna blokovala tři hodiny dálnici D1, V místě dopravního omezení havarovalo 17 automobilů. Provoz byl po 12:00 dvěma jízdními pruhy obnoven. Počet lehce zraněných, které záchranná služba odvezla do nemocnice se z původně nahlášených pěti zvýšil na osmi. Mluvčí středočeské policie Michaela Richterová ČTK řekla, že policie vyšetřuje několik nehod odděleně.

Havárie se stala po 09:00, dálnice pak byla neprůjezdná. Policie odkláněla auta na exit 21, na místě se tvořila kolona, která se po poledni začala pomalu rozjíždět.

"Mezi účastníky nehody byla i těhotná žena, která sice zraněna nebyla, ale byla odvezena na pozorování na gynekologii," řekla mluvčí středočeské záchranné služby Petra Effenbergerová.

Policisté varovali, že se zvýšeným provozem v souvislosti s velikonočními prázdninami očekávají i větší počet dopravních nehod a dopravních komplikací. Kvůli instalaci dopravního značení před opravami je doprava ode dneška svedena v každém směru do jednoho jízdního pruhu na třech úsecích dálnice D1 ve středních Čechách a na Vysočině a na prvních osmi kilometrech dálnice D11 za Prahou. Omezení má trvat většinou až do pondělí. Podle zkušeností z minulých let policie o Velikonocích na silnicích očekává až o třetinu vyšší provoz.

Provoz na D1 bude o velikonočním víkendu zpomalen celkem na 40 kilometrech. Stavbaři budou pracovat na pěti úsecích, na dvou opravy zahájili už dřív.