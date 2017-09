Praha - Trenér slávistických fotbalistů Jaroslav Šilhavý vzhledem k nedělnímu ligovému derby se Spartou nasadil do dnešního úvodního utkání skupiny Evropské ligy s Maccabi Tel Aviv dosud méně vytížené hráče a jedním z nich byl i záložník Jakub Hromada. Slovenský středopolař věří, že si se spoluhráči výhrou 1:0 řekli o větší prostor do dalších zápasů.

"Musíme být všichni připraveni do každého zápasu a pak je na trenérech, pro koho se rozhodnou. Věřím, že my, co jsme dnes byli na trávníku, jsme nezklamali a zabojovali o místo do dalších zápasů," řekl novinářům Hromada.

Pochvaloval si, že se Slavia vítězně naladila na nedělní derby. "Šli jsme do zápasu s tím, že chceme jednoznačně získat tři body. A jsme šťastní, že se to povedlo. Splnili jsme, co jsme si předsevzali, a je to nakopnutí před Spartou," uvedl Hromada.

Těšilo ho, že domácím vyšla proti Maccabi taktika. "Nechci říct, že to byl úplně záměr, ale chtěli jsme vycházet z defenzivy do protiútoků. To se celkem dařilo. V první půli jsme měli dost šancí na druhý či třetí gól, škoda, že tam ještě něco nepadlo, ale důležité jsou hlavně tři body," konstatovala jedna z letních slávistických posil.

"Nebylo to jen o brejcích. Základ byla defenziva, protože jsme věděli, že mají vepředu kvalitní hráče. Přirovnal bych je k APOELu. Byli jsme na ně dobře připraveni, do větších šancí jsme je nepustili, takže dobrá práce," pochvaloval si.

S přípravou slávistům pomohl i brankář Přemysl Kovář, který v letech 2014 až 2016 působil v jiném izraelském klubu Hapoel Haifa. "Kovi nám celý zápas dával informace, i to nám pomohlo. Podržel nás, vzadu byl jistý. I z jeho strany to byl dobrý zápas a je důležitou složkou našeho týmu," dodal Hromada.