Třinec (Frýdecko-Místecko) - Pátý gól do sítě litvínovských hokejistů v dnešní předehrávce 7. kola nejvyšší soutěže byl pro Třinec jubilejním čtyřtisícím extraligovým. Oceláři ho dosáhli ve své třiadvacáté sezoně mezi elitou a jeho autora Erika Hrňu přijde kulatý zápis i na vysokou finanční daň do klubové kasy.

Jinými slovy - za každý gól jedna koruna. "Kluci tam v kabině nejdříve říkali něco o deseti tisících, ale to jsem se ptal, jestli se nezbláznili. Nakonec to mám za čtyři," řekl s úsměvem devětadvacetiletý útočník Ocelářů.

Zatímco část třineckých hokejistů se v obavě kvůli tučnému zápisnému už za rozhodnutého stavu do koncovky moc nehrnula, Hrňovi hlasatelovo pobízení k jubilejní brance uniklo a o ničem nevěděl. "Já jsem si toho ani nevšiml. Až potom jsem se podíval na kostku a pak už jsme se díval kolem sebe, kdo co bude hlásit," vyprávěl s úsměvem Hrňa, který si nestihl uschovat ani kotouč na památku. "Právě proto, že jsem to nevěděl."

Třinecký útočník přiznal, že tým chtěl využít větší únavy soupeře, který měl před zápasem o čtyřiadvacet hodin kratší odpočinek než Oceláři a přijel k němu rovnou z pátečního utkání ve Zlíně. "Je možné, že byli unaveni. My jsme věděli, že mají zápas v nohách, že do nich musíme vletět. To se nám podařilo a celou dobu jsme určovali tempo," řekl Hrňa.

Domácí si navíc pomohli přesilovkami - dali v nich tři z pěti gólů. Dvakrát se trefil právě Hrňa. "Klukům musím poděkovat, dali mi to dvakrát do prázdné brány. Trénujeme to. Někdy to vyjde, někdy ne," řekl Hrňa. "Byl to celkově super povedený zápas. Dobře jsme nastoupili, možná tam bylo pár výpadků, ale spíše jsme byli na puku u nich v třetině, nepouštěli jsme je do šancí a vyhráli jsme zaslouženě," dodal Hrňa.