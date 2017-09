Ilustrační foto - Česká tenistka Karolína Plíšková se raduje z postupu do 2. kola US Open.

Ilustrační foto - Česká tenistka Karolína Plíšková se raduje z postupu do 2. kola US Open. ČTK/AP/Frank Franklin II

New York - Na kurtu působí tenistka Karolína Plíšková až chladně, ale mimo něj je veselá. A jako "super holku" chce přítel a zároveň manažer světové jedničky Michal Hrdlička světovou jedničku prezentovat.

Hrdlička se stal manažerem Karolíny Plíškové, s kterou se po Wimbledonu zasnoubil, i její sestry Kristýny letos v dubnu. Obě tenistky mají společné to, že při hře vypadají nepřístupně a přísně. "Na všechny působí jako ledové královny bez velkých emocí, ale realita je jiná. Jsou to holky, se kterými je velká legrace. Kája se chechtá od rána do večera," řekl Hrdlička v dějišti US Open.

Konstatoval, že lidé, kteří se s Plíškovou setkali osobně, jsou z tenistky nadšeni. "Když jde Kája na jednání, tak partneři poznají, jaká to je pohodová a super holka. Smějí se s ní od rána do večera a diví se, že není vůbec taková, jak mysleli. A mým cílem je ukázat veřejnosti, jaká je Karolína ve skutečnosti," plánuje Hrdlička.

Vymýšlí, jak toho dosáhnout. Plíšková není exhibicionistka a nemá ráda veřejné akce. "To není její styl," řekl Hrdlička s vědomím, že ho čeká běh na dlouhou trať. Plíšková založila nadaci a manažer chce využít média a sociální sítě. "Plánujeme, že by se udělala i virální videa z tenisového života a zákulisí. Bylo by fajn, kdyby se objevila v pořadu typu Show Jana Krause. Pozvánky má, ale odmítá tam chodit, protože to nemá ráda. Tohle jsou cesty, jak by se mohla ukázat v pravém světle," řekl.

Netlačí pětadvacetiletou Plíškovou, aby absolvovala akce, které nechce. Musí ji přesvědčit, že jsou k užitku. "Na ni se musí opatrně, ne direktivně. To by se hnedka zakousla a a priori by takovou věc nechtěla absolvovat," řekl Hrdlička.

Od tenistky převzal starost o sociální sítě. Jedním z důvodů je i fakt, že hráčky na nich čelí často sprostým útokům. "To jsou hodně sázkaři. Zvlášť na grandslamech se na sítě Kája vůbec nedívá. A co publikuji, to je po vzájemné dohodě. Třeba soukromé věci na ně vůbec dávat nechce," řekl osmadvacetiletý Hrdlička.

Bývalý moderátor sportovních zpráv v televizi Nova Hrdlička dělal marketing pro fotbalovou Mladou Boleslav a studoval sociální a mediální komunikaci na univerzitě Jana Ámose Komenského. U Plíškové je jeho parketou vztah s veřejností. "V marketingovém týmu máme specialisty a machry v tomhle oboru," dodal.

První hráčkou světa se Plíšková stala po Wimbledonu v půlce sezony. Hrdlička se snaží využít příznivého období a dojednat nové smlouvy. "Nejde ležet a čekat, že někdo přijde. Tak to nefunguje. Ani tak, že někam napíšete mail a všichni si sednou na zadek. Chce to lidem ukázat možnosti, jaké nabízíme," nastínil Hrdlička.

Hrdlička a jeho firma nejsou jediní, kdo Plíškovou zastupuje. Hráčka má i smlouvu s nadnárodní agenturou Octagon. "Oni mají exkluzivitu na oblečení a tenisové rakety, procenta z těch smluv jdou za nimi. Ostatní marketing sdílíme dohromady," řekl a dodal, že vedou jednání s několika významnými globálními společnostmi. "U některých jsme už docela blízko, ale ještě není nic podepsáno," řekl Hrdlička.

Když Hrdlička zvažoval možnost, že začne Plíškovou manažersky vést, řešil to třeba i s mentálním koučem tenistky Marianem Jelínkem. Od okolí hodně slyšel, že se to projeví na jejich vztahu. "Ten je naštěstí harmonický pořád," ujistil Hrdlička, který byl ženatý s moderátorkou Lucií Borhyovou, s kterou mají dceru Lindu.