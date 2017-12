Praha - Už třináct let čekají čeští hokejisté na medailový zisk na juniorském mistrovství světa. Obránce František Hrdinka věří, že v lednu v Buffalu dlouhá série bez úspěchu skončí. Tým vedený koučem Filipem Pešánem je podle jeho slov natolik kvalitní, že dokáže postoupit ze skupiny a uspět v play off. Na předešlých šesti šampionátech Češi vypadli vždy ve čtvrtfinále.

"Potenciál v týmu určitě je. V sezoně jsme hráli vyrovnané zápasy s Ruskem, Švédskem, Finy jsme několikrát porazili. Myslíme si, že se dá hrát se všemi. Není to jako v minulosti, že bychom nedrželi krok. Máme reálnou šanci dostat se ze skupiny na výborném místě," řekl Hrdinka. Evropská část juniorské reprezentace se sešla v úterý v Břeclavi a dnes odlétá do USA.

Češi na šampionátu dvacetiletých hráčů uspěli naposledy v roce 2005, kdy získali v Grand Forks bronz. "Dlouhou dobu bez medaile člověk určitě má v hlavě. Máme ale výborný tým, ve kterém jsou hráči, kteří už něco vyhráli. Například Memoriál Ivana Hlinky a měli i velkou šanci uspět na osmnáctkách. Sice se to tam nepovedlo, ale byli blízko. Věřím, že tentokráte to bude něco velkého," přál si obránce Mladé Boleslavi.

Hrdinka je jedním z hráčů širšího kádru, který startoval i na minulém juniorském MS. Zkušenosti ze zápasů v Montrealu, kde Češi nakonec prohráli ve čtvrtfinále s Kanadou 3:5, se mohou pozitivně projevit na nadcházejícím turnaji.

"Zahráli si tam hráči z ročníku 1999 i 1998. Teď mohou pomoct těm, kteří tam nebyli. Jen vstřebat atmosféru není jednoduché. Hraje se v Americe, v Buffalu, jedné z největších hal v NHL. Když tam přijde několik tisíc lidí, tak je to úplně něco jiného než tady," poukázal Hrdinka na zájem zámořských fanoušků o juniorský hokej.

O českých šancích hodně napoví už úvod mistrovství. Prvním soupeřem reprezentace bude Rusko, poté junioři nastoupí proti Švédsku. "Jestli je to výhoda? Hlavně na ně budeme mít hodně sil, nebude to ovlivněné sledem zápasů po sobě. Budeme na ně připravení a věřím, že to dopadne výborně," řekl Hrdinka, který se se spoluhráči následně utká s Běloruskem a Švýcarskem. Do čtvrtfinále postoupí čtyři z pěti týmů.

Výraznými postavami českého mužstva by měli být útočníci Martin Nečas a Filip Chytil, kteří si v této sezoně připsali i starty v NHL. "Je to dobrá zpráva, že máme taková jména v týmu. Myslím si, že na nich bude stát ofenziva, a i oni to očekávají, jsou na to připraveni. Nepřekvapí je, že budou muset rozhodovat zápasy," dodal Hrdinka.

Světový šampionát hráčů do 20 let se v Buffalu uskuteční od 26. prosince do 5. ledna.