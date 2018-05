Praha - O porážce českého týmu ve čtvrtfinále světového šampionátu rozhodla podle Jiřího Hrdiny kvalitnější ofenziva na straně postupujících Američanů. Bývalý vynikající útočník však omlazené národní mužstvo nijak neodsuzoval, naopak byl nadšený z toho, jaký hokej v průběhu celého turnaje předvádělo.

"Bylo vidět, že ofenziva USA je někde jinde a přece jen nebezpečnější než ta naše. Bohužel jen naše první lajna byla schopná soupeře více ohrozit, naproti tomu Davidů Pastrňáků je v týmu USA minimálně pět. Myslím, že to rozhodlo, tam vidím ten hlavní rozdíl," řekl ČTK při hodnocení čtvrtfinálového duelu Hrdina.

Podle šedesátiletého velikána českého hokeje, který se v roce 1985 podílel na zisku titulu mistra světa a následně stihl za čtyři kompletní sezony v NHL dobýt tři Stanley Cupy s Calgary (1989) a Pittsburghem (1991 a 1992), však výběr kouče Josefa Jandače neodehrál vůbec špatný zápas.

"Francouz v brance podržel tým, lepší obránce nemáme, po první třetině kdyby to bylo 0:4 nebo 1:4, nikdo by se nemohl divit. Ale pak po vyrovnání na 2:2 tam byly i další šance, hráli jsme dobře, fungovalo to i na přesilovce. Je pěkné pozorovat, jak si Krejčí s Pastrňákem vyhoví, mají to z Bostonu zažité, i když si je Američani hlídali. Stačilo možná jen trošku víc štěstí, jeden lepší odraz a mohlo se to otočit," uvedl Hrdina.

Nepovedený začátek byl v jeho očích určitou daní za nezkušenost. "V týmu byli mladí kluci, ten tým nemá ty zkušenosti z těchto zápasů, kde jde o všechno. Myslím, že to je jedna z věcí, která na to mohla mít vliv. Není jednoduché tohle zvládnout. Jinak ten přístup od hráčů byl dobrý, individuální chyby se prostě stanou," řekl Hrdina.

Celkový projev týmu se mu ale na šampionátu v Dánsku líbil. "Byl jsem z toho nadšený; bylo krásný se na to dívat, kluci hráli kombinační hokej, dávali góly. Výkon toho týmu se mi líbil. Na celém mistrovství světa jsme vyhráli spoustu zápasů, vlastně jen se Švédy jsme ve skupině těsně prohráli," připomněl Hrdina.

"Byl jsem hlavně nadšený z těch nejmladších hráčů, kteří by měli být kostrou mužstva do budoucna: Nečas s Chytilem ukazovali pěkné věci, Hronek hrozil od modré čáry... To už jsou kluci, na kterých musíme nároďák v dalších letech stavět. Teď získali cennou zkušenost, a když budou tihle kluci dostávat šanci i dál, myslím, že během dvou až tří let mají šanci dosáhnout zase na nějaký úspěch," dodal Hrdina.

I přes některé výpadky na dlouholetého evropského skauta Dallasu působili zatím na turnaji nejlépe Švédové. "Zdají se být asi nejkompaktnější a myslím, že by zlato mohli obhájit. Ale po postupu přes Rusko bude zlobit i Kanada. A Američani zase mají Kanea, který to klidně nakopne, pošle dva soupeře na párek a zavěsí," řekl Hrdina.