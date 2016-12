Záhřeb - Slzy štěstí se letos již poněkolikáté koulely po tvářích tenisty Juana Martína del Potra. Bývalý čtvrtý hráč světa už málem po sérii zranění skončil s tenisem, ale nechal se přemluvit k návratu a ten letos prožil ve velkém stylu. Na olympiádě v Riu získal stříbro, je zpět na dohled světové špičky a o víkendu se stal hrdinou Argentiny v cestě za prvním ziskem "salátové mísy".

Rozhodující bod finále Davisova poháru sice získal pro Argentince v neděli večer Federico Delbonis, ale obrat zápasu proti Chorvatsku řídil Del Potro. V Záhřebu totiž v neděli v maratonském utkání týmových jedniček udolal po takřka pěti hodinách Marina Čiliče 6:7, 2:6, 7:5, 6:4, 6:3 a poprvé v kariéře otočil zápas ze stavu 0:2 na sety.

"Lepší moment jsem si nemohl vybrat," zářil osmadvacetiletý rodák z Tandilu Del Potro a klaněl se frenetickým argentinským fanouškům v hledišti. "Tohle byl největší zázrak v mém životě a je pro moji rodinu, pro přátele i pro celou Argentinu."

Skoro dvoumetrový Del Potro přitom zápas s Čiličem dohrával se zlomeným malíčkem. "V pátém setu jsem chytal míček z Čiličova podání, které skončilo v autu, ale nechtěl jsem hru přerušit. Bojoval jsem a nechtěl vypadnout z rytmu," řekl tenista, který se opírá o drtivý forhend, ale levou ruku potřebuje k obouručnému bekhendu.

Del Potro se letos vrátil do Davisova poháru po čtyřech letech a poprvé od semifinálové prohry v Buenos Aires s českými tenisty. Ve čtvrtfinále proti Itálii pomohl k bodu ve čtyřhře, v semifinále šokoval výhrou nad Britem Andym Murraym a hrál čtyřhru. Ve finále proti Chorvatům získal oba body v singlech a rovněž nastoupil i v deblu.

Výsledkem byl první argentinský triumf v soutěži, kterého modro-bílí dosáhli až v pátém finále. A Del Potro ve svém třetím. "Je to úžasný, blažený pocit. Máme mísu a je to tím, že jsme výborní hráči a především skvělí lidé," řekl Del Potro.

Vítěz US Open z roku 2009 zopakoval, že nechybělo mnoho a tenis už dávno nehrál. Od roku 2010 měl třikrát operované levé zápěstí a jednou pravé. "Děkuju všem, kteří mi rozmluvili ukončení kariéry. Byl jsem hodně blízko tomu, abych už nikdy nehrál, a vida, teď jsem tady a jsem šťastný, jak to dopadlo," usmál se.

Triumf v Davis Cupu dal na úroveň zisku svého jediného grandslamového titulu z New Yorku. "Bezpochyby to tak je. A Davis Cup má ještě tu přidanou hodnotu, kterou je společná radost týmu a národní nadšení. To je mimořádné," uvedl tenista.

Mezi nespočtem argentinských fanoušků nešel přehlédnout jeden velmi významný. Bývalý fotbalista Maradona přijel podpořit tenisty a neúnavně povzbuzoval. Del Potro mu věnoval raketu, kterou porazil Čiliče.

"Fandil skvěle celé tři dny a přiběhl mi gratulovat do šatny. Vždycky jsem ho obdivoval jako hráče a je mi velkou ctí, že nyní v něm máme tak zaníceného fanouška, který za námi přijel," řekl Del Potro.

Argentina vede jako osmá země v historii žebříček Davis Cupu

Tenisté Argentiny se po nedělním triumfu v Davisově poháru ujali vedení v žebříčku týmové soutěže. Argentina v čele pořadí vystřídala neúspěšné obhájce titulu z Velké Británie a stala se osmou zemí, která od zavedení hodnocení v roce 2001 žebříček vedla.

Británie, která v semifinále vypadla právě s Argentinou, klesla na druhé místo. Čeští šampioni z let 2012 a 2013, kteří žebříčku kralovali od dubna 2013 do listopadu loňského roku, letos skončili ve čtvrtfinále a v aktuálním pořadí se propadli z třetí příčky na šestou.

Poražení finalisté z Chorvatska se posunuli na třetí místo, čímž vyrovnali své maximum z prosince 2006.

Žebříček Davisova poháru k 28. listopadu (v závorce předchozí umístění):

1. (2.) Argentina 31.817, 2. (1.) Velká Británie 25.408, 3. (5.) Chorvatsko 15.702, 4. (6.) Francie 15.550, 5. (4.) Švýcarsko 13.700, 6. (3.) ČR 12.812, 7. (7.) Belgie 11.073, 8. (8.) Srbsko 7500, 9. (9.) Austrálie 7093, 10. (10.) Itálie 6852.