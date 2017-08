Plzeň - Přestože si fotbalisté Plzně přivezli ze hřiště bukurešťského FCSB nadějný výsledek 2:2, tak v domácí odvetě 3. předkola Ligy mistrů nechtějí pouze bránit. Podle trenéra Viktorie Pavla Vrby by bylo sebevraždou hrát ve středu s bývalou Steauou na bezbrankovou remízu.

"Asi budeme vycházet z prvního výsledku, na druhou stranu nebudeme hrát jenom zezadu a nebudeme pouze bránit. Chci, abychom se snažili být ofenzivně aktivní a doufám, že se nám bude dařit," řekl Vrba na tiskové konferenci. "Určitě hrát na 0:0 je sebevražda," dodal kouč.

Nemyslí si, že by Plzeň díky úvodní remíze 2:2 byla blíž postupu než FCSB. "Už v Bukurešti jsem řekl, že vidím šance 50 na 50. Teď to nebudu měnit. Všichni moc dobře víme, že pohárové utkání není liga. Začínáme za stavu 2:2. Určitě jakákoliv nekoncentrace nebo nedisciplinovanost se nám může vymstít. Z tohoto pohledu si myslím, že to dvojutkání je neustále hodně otevřené," upozornil Vrba.

"Určitě se nebudeme bát hrát kombinačně a dopředu. V Bukurešti jsme ukázali nějakou tvář a z toho budeme vycházet," přidal bývalý trenér české reprezentace.

Věří, že Západočechům pomohou i zkušenosti z minulých náročných zápasů v Lize mistrů a Evropské lize. "Už nejsme Plzeň, která před sedmi osmi lety začínala v evropských pohárech a nikdo ani nevěděl, co nás čeká. Je obrovská výhoda, že máme za sebou asi šest let působení v evropských pohárech," konstatoval Vrba.

Dalším plusem pro Plzeň by podle něj mohla být podpora domácích fanoušků. "Vždycky tvrdím, že diváci jsou dvanáctým hráčem. Doufám, že zítra nám přijdou pomoct a budou opravdu dvanáctým hráčem pro nás," uvedl rodák z Přerova, který už Viktorii dovedl v letech 2011 a 2013 do skupiny LM.

Do plzeňské sestavy by se měl proti FCSB vrátit Lukáš Hejda, který v Bukurešti nehrál kvůli karetnímu trestu. Sedmadvacetiletý stoper v sobotním úvodním prvoligovém kole pomohl gólem k drtivé výhře 4:0 nad Duklou. "Je to posílení a myslím, že i v zápase s Duklou ukázal svou kvalitu. Z toho pohledu je to hráč, který nám může hodně pomoct," podotkl Vrba.

I ve třetím soutěžním utkání sezony zřejmě nesadí jinou základní sestavu. "Nějakým způsobem budeme některé hráče točit a zátěž nebude jenom na jedenácti dvanácti lidech. Určitě ta sestava nebude stejná jako s Duklou a myslím, že nebude ani stejná jako v Bukurešti," přiznal třiapadesátiletý trenér.