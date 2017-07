Praha - Díky blízkosti jazyka a společné historii neexistuje v kultuře mezi Čechy a Slováky hranice a Slováci v českých hudebních kruzích nejsou považováni za cizince. V rádiích zaměřených na tuzemskou tvorbu často znějí slovenské písně a Slováci se na rozdíl od skutečných cizinců nezdráhají přijímat honoráře v českých korunách. Vyplývá to z odpovědí slovenských umělců na dotaz ČTK. Od začátku politických jednání o rozdělení Československa letos uplynulo 25 let.

"Nejdříve se zdálo, že to bude smutné, ale zejména díky rádiím se to celé oživilo a dnes je to veselé, protože slovenština je pro Čechy libozvučná a naopak," řekla hvězda předlistopadové hudební populární scény Peter Nagy. "Historie se nějakým politickým zásahem smazat nedá. Myslím, že muzikanti byli ti poslední, kdo by rozdělení chtěli. Vždyť základem uměleckého poslání je kosmopolitnost a především tolerance. Rozdělení nebylo naše dílo," dodal.

Také autor muzikálů, skladatel, zpěvák a klávesista skupiny Elán Vašo Patejdl připustil, že měl zpočátku z rozdělení republiky strach. "Bál jsem se, že to bude problém. Těsně předtím, než začali budovat celnice na hranicích, jsem se obával, že se Slovensko teritoriálně připojí k východním státům. Naštěstí se v podstatě nic nezměnilo, zůstali jsme spolu v Evropské unii a já žádnou hranici necítím. Ukázalo se, že pořád patříme k sobě," uvedl Patejdl.

O slovenský pop je v ČR stále zájem. Využili toho například pořadatelé letošního ročníku hudebního festivalu Benátská!, který se od čtvrtka koná v libereckém areálu Vesec. "Já si rozdělení uvědomím, vlastně jenom když se mě na to někdo zeptá," řekl zpěvák skupiny Horkýže slíže Peter Hrivňák vystupující pod jménem Kuko. "Na festival do Nitry zveme české kapely, teď přijedu do Liberce na Benátskou a první, koho vidím na pódiu, je Peter Nagy. Na festivalu bývá stejně českých jako slovenských kapel, je to možná proto, že alespoň v srdcích Československo nikdy nezemře."

Pro slovenské umělce není ani problém nechat si honorář vyplatit v korunách. "Cestou do Liberce jsem na benzínce platil eury, neměl jsem české koruny ani platební kartu, a bylo to v pohodě," podotkl Kuko.

Slovenská kapela No Name před osmi lety demonstrovala svůj vztah k bývalému Československu společnou písní s českými Chinaski Ná, ná, náá. Text od Igora Timka pojednává o tom, že Češi a Slováci pořád patří k sobě. "Vnímám rozdělení ze dvou pohledů. Ten první je ekonomicko-politický, a to jsem rád, že jsme od sebe, protože každý má svoji ekonomiku, své politiky a svoje hádky, vlády a dálnice. Druhý pohled je kulturní, a tam hranice neexistují," řekl ČTK před časem Timko.

Na zájem o slovenské interprety reagovali také pořadatelé ankety Český slavík a v roce 2009 přidali kategorii Slavíci bez hranic, určenou pro interprety a kapely ze Slovenska. Zatím pokaždé zvítězila skupina No Name.

Jednání o rozdělení země, která vedli předseda české vlády Václav Klaus a předseda slovenské vlády Vladimír Mečiar, se uskutečnila 8. července 1992 v brněnské vile Tugendhat. V písemné podobě dohodu o rozdělení federace podepsali 26. srpna 1992.