Hradec Králové - V pondělí slavili hokejisté Hradce na domácím ledě v sedmé čtvrtfinálové bitvě s Libercem postup mezi nejlepší čtyři týmy extraligy, ale po prvním semifinálovém utkání opouštěli led ČPP Arény zklamaní. Prohráli s Třincem 1:4 a podle útočníka Radka Smoleňáka byl výkon Mountfieldu hodně nepovedený.

"Jediné pozitivní na tomhle zápase je, že už skončil," řekl novinářům bývalý kapitán české reprezentace. "Musíme změnit přístup. To je základ. Hráli jsme bez pohybu, hráli jsme jako pantátové. Nebyli jsme to my."

Už začátek duelu byl pro Hradec nepříjemný. V první minutě byl vyloučen Dominik Graňák, ve druhé skóroval David Cienciala. Východočechům se tak opět nepovedl vstup do utkání. Ve čtvrtfinále proti Liberci prohrávali pětkrát ze sedmi duelů.

"Samozřejmě, první gól nás opařil, ale pořád tam bylo pětapadesát, nebo kolik minut času. Byla to prostě bída. Kromě gólmanů a Rádi Pavlíka tam nebyl jediný kluk, který by v zápase podal obvyklý výkon," nešetřil sebe ani spoluhráče.

Brankáři se v hradeckém dresu vystřídali na přelomu druhé a třetí třetiny. Patrik Rybár inkasoval třikrát, za góly nemohl. Jaroslav Pavelka ani jednou, čtvrtou branku totiž dali hosté v power play do prázdné branky. Junior Radovan Pavlík naskočil do třetí části místo opory Petra Koukala a dal jedinou branku.

"Proč Kouky skončil? Bez komentáře," zachoval se Smoleňák v duchu zvyklostí play off, kdy žádné z mužstev ani nenaznačí, jak to vypadá se zdravotním stavem hráčů.

Hradci nezafungovala ani jeho klasická zbraň. V přesilovkách je tým velmi silný, jenže tentokrát neproměnil ve druhé třetině minutovou výhodu pěti proti třem a s blížícím se koncem téměř dvouminutovou přesilovku šest na tři. Třinec měl vyloučené dva muže, domácí k tomu odvolali z branky Pavelku. Přesto neskórovali.

"Přesilovky byly špatné. Nebylo tam nic. Fakt není co komentovat. Tu první jsme nedali, při druhé to byla křeč. Kdybychom hráli další hodinu, tak gól nedáme. Nedokážu si to vysvětlit," vykládal Smoleňák, opora první hradecké přesilovkové formace.

Podle Smoleňáka měl na výsledek vliv především mizerný výkon jeho týmu. "Neřekl bych, že Třinec hrál tak dobře. Bylo to o nás, bylo to hodně špatné. Oni nebyli žádná Barcelona. My jsme byli hodně mimo, to je jednoduché," láteřil.

"Ještěže to trápení už skončilo," oddychl si. "Pozitivní je, že je to v sérii jen 1:0 pro Třinec. V pátek je další zápas. Nebylo to úplně od startu do cíle šílené, byly tam některé věci, na kterých se dá stavět. Ale bylo jich málo. To může fungovat tak na turnaji v Nové Včelnici. V pátek musíme přijít v úplně jiné formě - a to hlavně mentální," dodal Smoleňák.