Buffalo - Po vydřené výhře s Běloruskem (6:5) dokázali čeští hokejisté do 20 let na juniorském světovém šampionátu v Buffalu nastřílet znovu šest branek. Tentokrát ale výrazně silnějšímu protivníkovi a výhrou nad Švýcarskem 6:3 si zajistili postup do další fáze turnaje z lepší než čtvrté příčky. Vyhnou se tak favorizované Kanadě.

"Před zápasem jsme si řekli, že musíme hrát líp než s Bělorusy. To jsme od první třetiny dokazovali celých šedesát minut. Byli jsme připravení hrát se Švýcary rychlý hokej a podařilo se nám to splnit," okomentoval vítězství 6:3 útočník Kristian Reichel, jenž přispěl k výhře dvěma góly.

Jeho slova potvrdil i střelec úvodní branky Jakub Lauko. "Určitě jsme předvedli lepší výkon než proti Bělorusům. I těch 60 střel je super, ale kdybychom je proměnili ve víc gólů, bylo by to ještě lepší," připomněl Lauko málo vídané střelecké manévry v podání českých mladíků. "Za výhru jsme ale rádi, díky ní máme před čtvrtfinále lepší náladu," dodal nejmladší člen české dvacítky.

Češi si proti Švýcarům vypracovali zkraje druhé třetiny vedení 3:1, dvoubrankový náskok se ale už v končící 24. minutě rozplynul. Důležité bylo, že se vedení nepřestěhovalo na stranu soupeře. A juniorský národní tým stále věřil, že utkání dovede do vítězného konce. "Musíme si věřit, i kdybychom prohrávali. Za vítězstvím jsme šli," řekl Lauko.

Právě za vyrovnaného stavu 3:3 sáhl Filip Pešán podruhé ve dvou duelech ke změně gólmana, tentokrát obráceně - Jakuba Škarka vystřídal Josef Kořenář. "Nedostali jsme úplně dobré góly. Rozhodl jsem se takhle a jsem rád, že Pepa (Josef Kořenář) zápas dovedl do vítězného konce," okomentoval Pešán své rozhodnutí.

Nový impulz vrátil mužstvo na gólovou vlnu a Češi opět svému soupeři utekli. "Byl to náš výpadek, ale hned jsme Švýcarům zase odskočili na 4:3. Ke konci už jsme si zápas hlídali a zaslouženě vyhráli," zhodnotil vývoj ofenzivně laděného klání Reichel.

Po posledním utkání základní skupiny už čeští mladíci vyhlíželi další zápas, kterým bude klíčové čtvrtfinále. Soupeř stále není jistý, podle mladých reprezentantů ale na protivníkovi až tolik nezáleží. "Je to úplně jedno. Koho dostaneme, na toho se nachystáme. A doufám, že ho přejedeme,“ prohlásil odhodlaně obránce Libor Hájek.

"Hlavně musíme být připravení hrát s každým. Jestli to bude Amerika, Finsko, nebo Slovensko, to není v našich silách ovlivnit. Na soupeře, kterého dostaneme, budeme připraveni. A budeme chtít odvést super práci, jako proti Švýcarům," doplnil Reichel.