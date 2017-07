Londýn - Vytoužená premiéra ve Wimbledonu skončila pro tenistku Markétu Vondroušovou v slzách. Česká naděje obrečí každou porážku, ale ta dnešní na trávě v All England Clubu ji mrzela o něco více.

Minulou středu oslavila vítězka z Bielu osmnáctiny, v Londýně si ale opožděný dárek nedala. "Byl to můj sen si tady zahrát. Jsem ráda, že se mi to splnilo, ale chyběl kousek, abych vyhrála," řekla po prohře s Číňankou Pcheng Šuaj 7:6, 0:6 a 4:6.

Svěřenkyně Jiřího Hřebce měla v rozhodující sadě náskok 2:0, který ale neudržela a prohrála po dvou hodinách a třech minutách. "Bylo to jenom o pár míčkách, takže jsem hodně naštvaná," řekla sokolovská rodačka. "Přišlo mi, že jsem hrála docela dobře, akorát to bylo k ničemu," litovala a po tváři se jí koulela další slza.

Obě hráčky v podvečerním utkání na dvorci číslo pět dost klouzaly a občas spadly. "Už to bylo vlhké, tak mi to na stranách dost klouzalo," řekla 79. hráčka světa Vondroušová. I proto v závěru cítila tříslo a často se snažila protáhnout. "Tráva je náročná na nohy, asi jsem si ho natáhla, ale nebylo to nic strašného."

Vondroušová už letos v kvalifikacích a na turnajích ITF a WTA odehrála celkem 64 zápasů. V jednotlivých duelech prý únavu necítí. "Jen když hraju déle, tak jo," řekla tenistka hrající levou rukou. S Pcheng Šuaj už jí ke konci ale síly docházely. "Protože na trávě je hra náročná, jak se musí chodit hodně dolů. Ale taky se může vývoj rychle zlomit, tak jsem to zkoušela do posledního míče, ale bohužel... ," řekla.

S turnajem v Birminghamu, kvalifikací v Eastbourne a Wimbledonem prohrála nyní tři zápasy v řadě. To v sezoně nezažila. Zlepšit náladu si pojede domů na menší antukové turnaje okruhu ITF - od 17. července v Olomouci a o týden později v Praze. "Snad zase vyhraju pár zápasů, doufám," řekla Vondroušová.