Hokejový reprezentant do 20 let David Musil.

Hokejový reprezentant do 20 let David Musil. ČTK/Doležal Michal

Praha - V sobotu přiletěl ze zámoří do Prahy, krátce se aklimatizoval a ode dneška se hokejový obránce David Musil snaží přesvědčit trenéry, aby mu dali šanci i na mistrovství světa. Syn mistra světa z roku 1985 Františka Musila a vnuk legendy Jaroslava Holíka věří, že má šanci se do konečné nominace probojovat.

"Budu bojovat, to je jediné, co můžu udělat. Hrát nejlíp, co umím, pak už je to na trenérech, jestli mě vyberou, nebo ne," řekl čtyřiadvacetiletý Musil po dnešním tréninku národního týmu v Praze. "Je krásný pocit tady být. Táta za reprezentaci hrál, když jsem byl ještě hodně malý. Pro mě je to velká pocta," podotkl.

Jeho otec v reprezentaci působil i jako asistent trenéra. "Říkal, že první dojem je důležitý, tak ať do toho dám všechno, co můžu," prozradil Musil, co mu otec řekl před cestou do Prahy. "A taky mi radil, abych hrál tvrdě. To je asi nejdůležitější," pousmál se defenzivně laděný bek, jenž v sezoně působil v nižší zámořské lize AHL v Bakersfieldu a Tucsonu.

Trenéři reprezentace oznámili, že Musila do přípravného kempu pozvali minulý týden. A bylo to trochu překvapení. "Jestli mě pozvánka překvapila? My bojovali o play off, tak jsem o tom moc nepřemýšlel, jestli se to stane. Ale když mi trenér zavolal, byl jsem hodně rád," řekl Musil.

Rodák z Calgary reprezentoval Českou republiku na světových šampionátech hráčů do 18 i 20 let. I proto řadu hráčů v týmu znal. "Když jsme se koukal na soupisku, tak jsem byl až překvapený kolik," uvedl Musil, jenž před čtyřmi lety hrál na MS dvacítek s Tomášem Hykou. O rok dříve se potkal v týmu s Petrem Mrázkem, Petrem Holíkem nebo Jiřím Sekáčem.

Na přesvědčení trenérů nemá moc času, premiérový start v seniorském národním týmu by si měl odbýt v sobotu v Norimberku. Rychle si proto musí zvyknout na širší rozměry evropského kluziště. "Je trochu větší, ale myslím, že to nebude problém," konstatoval. Vyrovnat se musí i s nervozitou. "Vždycky, když člověk někam jde nově, je tam nervozita," uvedl Musil.

Člen slavné hokejové rodiny, do které patří vedle otce a Jaroslava Holíka i Jiří Holík nebo Robert "Bobby" Holík, má zatím na svém kontě jen čtyři starty v NHL. Edmonton, který jej v roce 2011 draftoval ve druhém kole, mu dal malou šanci v sezoně 2014/15. V aktuálním ročníku jej sice Oilers z farmy k hlavnímu týmu také povolali, do utkání ale nezasáhl. "Holt musím více makat," prohlásil Musil.

O NHL chce bojovat i nadále, i když mu nyní skončila tříletá nováčkovská smlouva. "Určitě tam chci ještě rok zůstat. Uvidíme, kde budou nabídky a podle toho se budu muset zařídit," řekl Musil. "Zatím jsem šanci bohužel nedostal, ale chtěl bych bojovat dál a dostat se tam," uvedl.