Praha - Hradní večírek byl sice oficiálně jen připomínkou čtvrtého výročí inaugurace prezidenta Miloše Zemana, ale ve skutečnosti už šlo o první akci nové prezidentské kampaně. Zeman jako celoživotní maximalista a hráč neměl v podstatě na vybranou, komentují dnešní Hospodářské noviny (HN) Zemanovo oznámení opětovné kandidatury. Deník Právo ale píše, že Zemana čeká kvůli vysokému věku bitva se zdravím i generační souboj.

Snad nikdo si podle autora komentáře HN nemohl myslet, že by se zrovna Zeman dokázal spokojit s pobytem na Hradě kratším, než měli Václav Klaus i Václav Havel, a že by dobrovolně odešel uprostřed "hostiny", aniž by byla důvodem vidina posunu na nějaký prestižnější post.

"Je dokonale absurdní představa, že Zeman sedí někde v centru nebo na okraji Prahy v exprezidentské kanceláři, za asistence Jiřího Ovčáčka, Martina Nejedlého či Vratislava Mynáře je přesouván na různé konference nebo píše vzpomínkové knihy, jak se na konec přece jen nemýlil v politice," píšou HN. Naopak slučitelnější se Zemanovou náturou je podle deníku vize, že bude chtít "sloužit lidu" až do roztrhání těla, bez ohledu na zdravotní stav.

Právě zdraví ale může být podle komentáře Práva pro Zemana překážkou. Podle komentátora pouze tři tuzemští prezidenti vykonávali funkci hlavy státu ve stejně pokročilém věku. "(Zeman) není nejzdravější, životosprávu má povážlivou," píše. Kvůli Zemanově věku budou také zřejmě prezidentské volby i generačním soubojem. "Bitva zkrátka nemusí být předem rozhodnutá, jak to včera (ve čtvrtek) večer na Pražském hradě v triumfální a vzájemně gratulační atmosféře působilo," doplnil komentátor.

Ačkoli je Miloše Zemana všude plno, je to podle komentátora Lidových novin jen vizuální dojem. Poznamenal, že Zeman neprosadil žádný vlastní zákon, nesložil žádnou hlasovací většinu, nerozpoltil ČSSD ani neshodil vládu - což byla všechno rizika, před nimiž mnozí varovali. A ještě jedno je podle něj třeba připomenout: "Zeman je k poražení. Klidně někým, o kom se dnes nemluví. Nikoho nenapadlo, že by někdo mohl porazit premiéra Roberta Fica či prezidenta Bronisława Komorowského. A ejhle: Slovensku i Polsku vládnou Jezdci z neznáma: Andrej Kiska a Andrzej Duda," uzavírá sloupek LN.