Praha - Vojáci Hradní stráže by měli v příštích letech dostat nové podpůrné zbraně, rozšířit by se mohly i jejich početní stavy. Počítá s tím velitel Hradní stráže Jiří Kývala, který loni v březnu převzal řízení ozbrojené síly hlídající Pražský hrad a lánský zámecký areál. Další směřování Hradní stráže na příštích deset let určí nová koncepce, která je nyní podle Kývaly schvalována. Řekl to v rozhovoru ČTK. Podle něj by stráž měla dostat i nové stejnokroje pro strážní službu. Nahradily by klasické maskáče. Uniforem od výtvarníka Pištěka se změny týkat nebudou.

Koncepce se zabývá dalším rozvojem v oblasti techniky, automatizací systému střežení, doplňováním personálu nebo oblastí nemovité infrastruktury. "Museli jsme vycházet z hlavního úkolu, kterým je strážní služba," poznamenal. Pro lidi nejvíce viditelnou čestnou stráž hlídající hradní brány Kývala označil za "třešničku na dortu". Na ochranu Hradu a zámku Lány dohlíží denně 70 strážných.

Za poslední roky se podařilo vedení Hradní stráže a armádním personalistům doplnit jednotku na 98,5 procenta, což Kývala označil za velký úspěch. Zájem o službu je podle něj velký. V současné době má Hradní stráž tabulkově 672 vojáků a 43 občanských zaměstnanců.

Kývala očekává, že bude potřeba řady Hradní stráže ještě rozšířit. Rozsah úkolů podle něj snižuje možnost výcviku. "Je na něj strašně málo času. Měli bychom se dostat do stavu, kdy budeme moct říct, že svým výcvikem nejenom udržujeme své schopnosti, ale rozvíjíme je i dál," podotkl. Nábor by podle něj ale neměl být výrazný.

Zájemci o službu u Hradní stráže musí splnit řadu nadstandardních požadavků včetně například předepsané výšky, nesmí mít tetování na viditelných místech nebo musí projít přísnějšími psychotesty. Získat také musí od Národního bezpečnostního úřadu bezpečnostní prověrku. Zatímco podmínky vstupu do armády splní asi každý čtvrtý zájemce, k Hradní stráži může nastoupit asi každý sedmý, kdo projeví zájem. Kritéria ale Kývala měnit nechce. "Jednotka Hradní stráže musí nějakým způsobem působit, vypadat, jsme výkladní skříň ozbrojených složek," zdůraznil.

Kromě klasické strážní služby je mezi vojáky Hradní stráže mnoho specialistů, ať už odstřelovačů, kynologů nebo třeba řidičů motocyklů. Ti mají za úkol například zajišťovat čestný doprovod oficiálním návštěvám představitelů cizích států. Jejich výcvik je podle Kývaly poměrně intenzivní, cvičí i společně se zástupci ochranné služby nebo Bezpečnostní informační služby. "Aby jejich schopnost byla na opravdu vysoké úrovni, to zabere hodně času," poznamenal.

V současné době používané motocykly jsou podle Kývaly již staré, letos by proto měla Hradní stráž nakoupit nové. Pořizovat bude 16 silných silničních motocyklů a dva, které mohou být využívány třeba pro kurýrní službu.

Hradní stráž také plánuje nákup nových zbraní. "Hradní stráž má z podpůrných zbraní jen zastaralé (pancéřovky) RPG 7, budeme muset doplnit podpůrné zbraně, jako je kulomet, případně nějaká bezzákluzová zbraň," řekl Kývala. Hradní stráž se podílela i na specifikaci vylepšení technických opatření na zabezpečení Hradu, například kamerového systému.

Každoročně vojáci na Hradě zadrží desítky turistů nebo Čechů, kteří především v noci poruší bezpečnostní opatření a snaží se například přelézt plot do Hradu. Podle Kývaly si buď chtějí zkrátit cestu, zabloudí nebo jdou třeba "z flámu".

Hradní stráž letos oslaví 100 let od svého vzniku. Připomene si ho třeba ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem především fotografickou výstavou Stráž na Hradě pražském, která bude zahájena 27. června při oslavách Dne ozbrojených sil. V prosinci pak Hradní stráž plánuje slavnostní nástup.

Hradní stráž by mohla dostat nové stejnokroje

Vojáci Hradní stráže by mohli nosit nové stejnokroje, které by byly určeny pro strážní službu. Nahradily by klasické maskáče. Uniformy výtvarníka Theodora Pištěka, ve kterých vojáci hlídají hradní brány nebo plní další ceremoniální povinnosti, se změny týkat nebudou. ČTK to řekl velitel Hradní stráže Jiří Kývala. Ke změně by podle něj mohlo dojít nejdříve za dva roky.

Klasické vojenské maskáče, které v současné době musí Hradní stráž pro běžnou strážní službu používat, jejím potřebám úplně nevyhovují, poznamenal Kývala. A to třeba pro upevnění některých zbraní nebo pomocných prostředků, jako jsou radiostanice a podobně. Vojáci by uvítali, aby byli ušity kvůli klimatickým podmínkám uzavřené oblasti Hradu z jiných materiálů. Kývala považuje také za nepřirozené, že vojáci v prostředí historického Pražského hradu chodí v maskáčích určených do terénu.

Ujišťuje, že se připravovaná změna nedotkne uniforem Pištěka. "Jeho uniformy jsou skvělé a dělají velmi dobrou reklamu Hradní stráži," zdůraznil. Účelem ale podle něj je nalézt funkčnější a pohyblivější stejnokroje, které by lépe splňovaly požadavky služby na Pražském hradě. Poznamenal, že jejich podoba by měla být rozumným kompromisem mezi slavnostními uniformami a maskáči. "Chtěli bychom zachovat barvy, tedy tmavomodrý vrch a šedý spodek, aby bylo vidět, že to je voják Hradní stráže. Aby to působilo nejen vzhledně, ale budilo i respekt," řekl.

Návrhy nyní Hradní stráž chystá ve spolupráci s Vojenským výzkumným ústavem v Brně. Do příslušné komise budou podle něj zařazeni vojáci ze strážní služby. "Oni si sami řeknou, jak to bude vypadat," poznamenal. Tvořit by ji měly teflonové kalhoty, bunda do deště, blůza, triko, taktická vesta a pravděpodobně lodička, kterou již Hradní stráž ve výbavě má a zatím ji používá pouze motocyklová jednotka. Dostat by také měli nové boty, které budou vhodnější pro pohyb po hradní dlažbě.

Změna uniforem podle Kývaly nebude znamenat vyšší finanční náklady, protože nový stejnokroj omezí šití dražších služebních uniforem. Pokud bude záměr schválen, vojáci Hradní stráže budou mít k dispozici audienční uniformu, ve které hlídají Hrad na čestných stanovištích, novou strážní uniformu a maskáče určené pro výcvik, aby si zbytečně neničili strážní uniformu.

