Hradec Králové - Krajský soud v Hradci Králové v řádu týdnů nařídí nové hlavní líčení v případu Lukáše Nečesaného obžalovaného z pokusu vraždy kadeřnice v Hořicích. ČTK to dnes řekl mluvčí soudu Jan Kulhánek. Krajský soud se kauzou bude zabývat popáté. Odvolací vrchní soud letos v březnu předchozí zprošťující verdikt zrušil, podle něj hradecký soud příliš vycházel ze stanoviska Nejvyššího soudu.

"Krajský soud dnes obdržel potvrzení o doručení rozhodnutí všem účastníkům řízení. Vyřizující senát se nejprve podrobně seznámí se zrušujícím rozhodnutím a následně zřejmě v řádu týdnů nařídí ve věci hlavní líčení," řekl ČTK Kulhánek.

Kauzou se podle něj bude znovu zabývat senát soudce krajského soudu Miroslava Mjartana, který případ řešil mezi loňským 6. zářím a 20. listopadem a Nečesaného pro nedostatek důkazů zprostil obžaloby. Proti rozsudku se odvolala státní zástupkyně.

"Vrchní soud v Praze věc vrátil soudu prvního stupně k novému projednání a rozhodnutí, když shledal, že odvolání státního zástupce je důvodné. Vrchní soud v Praze vyslovil výhrady ke způsobu hodnocení provedených důkazů soudem prvního stupně," uvedl Kulhánek.

Z usnesení vrchního soudu vyplývá, že krajský soud se až příliš držel právního názoru Nejvyššího soudu (NS) a měl by respektovat právní názor NS v otázce výše trestu či právní kvalifikace, nikoli v otázce hodnocení důkazů. "Soud v novém řízení znovu zhodnotí provedené důkazy, aniž by se nechal omezovat nezávazným právním názorem NS, a poté ve věci znovu rozhodne," píše se v dokumentu. Vrchní soud měl výhrady i k tomu, že se krajský soud nevypořádal s údajnou manipulací s důkazy v neprospěch obžalované ze strany policie, jak tvrdí a na čem staví obhajoba. "Při hodnocení jednotlivých důkazů by si soud prvního stupně měl ujasnit, zda skutečně byla prokázána nějaká manipulaci s důkazy ze strany vyšetřujících orgánů, jak to naznačuje obhajoba a nepřímo i obsah odůvodnění usnesení NS," uvádí se v usnesení vrchního soudu. Naopak připomíná dopis prarodičů Nečesaného, kterým se "snaží ovlivnit a zastrašit poškozenou".

"Našemu odvolání bylo vyhověno. Požadovali jsme, aby rozhodnutí krajského soudu odvolací soud zrušil, protože pro to nebyly splněny zákonné podmínky. Budeme čekat na předvolání k dalšímu hlavnímu líčení. Rozhodnutí je stručné, jasné, říká, že má proběhnout další hlavní líčení, aniž by se měly provádět nějaké další důkazy," řekl ČTK krajský státní zástupce Pavel Hochmann.

Podle spisu mladík napadl ženu 21. února 2013 před koncem pracovní doby, opakovaně ji udeřil do hlavy a ukradl jí doklady a přes 10.000 Kč. Vážně zraněnou našel její syn, život jí zachránili lékaři hradecké nemocnice. Nečesaný obvinění opakovaně odmítl.