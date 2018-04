Třinec - Třikrát nezvládli hokejisté Hradce Králové vstup do zápasu a po třech porážkách jsou v semifinále play off na pokraji vyřazení. Teď už je v sérii proti Třinci může udržet ve hře o titul pouze nevídaná věc v podobě čtyř vítězství v řadě. Obránce Dominik Graňák po prohře 1:5 v Třinci prohlásil, že takhle si semifinále nikdo z hradeckých hráčů nepředstavoval.

Bilance královéhradeckých prvních třetin v semifinále je zápas od zápasu horší. V úvodním utkání 0:1, pak 0:2 a 0:3. "Takhle si to nikdo z nás nepředstavoval. Byl to hrozný začátek prohrávat 0:3. Obzvláště když naše play off výsledky jsou o gól, o dva. Nedáváme moc gólů. To bylo špatné. Nevím, čím to je. Nechci spekulovat," řekl Graňák, který byl na ledě u všech tří obdržených branek v úvodních šesti minutách.

"Co na to říct. Tři střídání po sobě jsme dostali gól, kromě prvního. To se sebevědomím zamává. Nemůžu říct, že bych se cítil nějak špatně, ale samozřejmě těmi góly byl zápas hodně ovlivněný a ovlivnilo to výkon můj i celého týmu," konstatoval Graňák.

Hradci blýskla jiskřička naděje v úvodu druhé části po Cingelově gólu na 1:3. "Vstup do druhé třetiny nám celkem vyšel. Za stavu 1:3 to bylo docela otevřené. Dát v hokeji za dvě třetiny dva góly není nemožné, ale pak ten čtvrtý gól přišel zčistajasna. Nebyla to nějaká super akce, ale padlo to tam a bylo to už moc těžké," uvedl Graňák.

Hradec po povedené základní části v play off ztrácí lesk. Proti Třinci působí dojmem, že nevlastní zbraň, kterou by Oceláře mohl dostat na kolena. "Já myslím, že náš hokej je příliš pasivní. Někdy mám pocit, že chceme vyhrát zápas na jeden gól. A když ho nedáme my, ale soupeř, je problém. V základní části se nám to celkem dařilo, držel nás Paťo Rybár. Ale v sérii s Libercem už bylo cítit, že když Liberec prohrával, byl ofenzivně schopný vytvořit něco víc než my," mínil Graňák.

Východočeši opouštěli kluziště smíření s neúspěchem. Ani v šatně nezazněly ostré tóny. "Přišel trenér Sýkora a říkal, že se tím už nebudeme moc zaobírat, že tam bylo více negativ. Určitě se k tomu vrátíme v úterý," řekl Graňák.

Druhý tým základní části, který v ní s Třincem ani jednou ze čtyř zápasů v řádné době neprohrál, už si nyní může klást pouze dílčí cíle. Porce čtyř vítězných zápasů za sebou působí za současných okolností jako sci-fi.

"Momentálně se to může zdát jako utopie, ale byla by chyba nad tím takhle uvažovat. Nemůžeme uvažovat nad čtyřmi zápasy, ale jenom nad tím nejbližším. Ten musíme chtít vyhrát a pak se můžeme dívat na další," doplnil Graňák.