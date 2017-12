Hradec Králové - Královéhradecký kraj dnes odpoledne zasáhlo silné sněžení. Kvůli sněžení a havarovaným autům byla uzavřena silnice ze Špindlerova Mlýna na Špindlerovu boudu na hřebenech Krkonoš. Na silnicích v hradeckém kraji po sněžení leží vrstva rozbředlého sněhu. Řidiči musejí být při jízdě velmi opatrní. ČTK to zjistila u krajských silničářů a policie.

Více než osmikilometrový úsek silnice na Špindlerovku policie uzavřela v obou směrech před 18:00. Na silnici za hustého sněžení havarovala tři auta, nikdo nebyl zraněn. Další tři auta na silnici zapadla do sněhu. Uzavírka má trvat do nedělního rána.

Večer a v noci by v hradeckém kraji podle meteorologů mělo pršet, srážky by zpočátku mohly být ojediněle i mrznoucí. Na horách se čeká sněžení. Teploty by se v noci měly pohybovat od tří do šesti stupňů Celsia.