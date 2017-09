New York - České tenistky Lucie Hradecká a Kateřina Siniaková postoupily na US Open do semifinále čtyřhry. Turnajové sedmičky zdolaly v dnešním čtvrtfinále v New Yorku 7:6, 6:3 slovinsko-španělský pár Andreja Klepačová, María José Martínezová.

Dvaatřicetiletá Hradecká s o jedenáct let mladší Siniakovou ani ve čtvrtém utkání ve Flushing Meadows neztratily set a zopakovaly postup do semifinále z pařížského Roland Garros. O společné premiérové grandslamové finále si mohou zahrát s krajankami Lucií Šafářovou a Barborou Strýcovou, které však ještě čtvrtfinále čeká.

Hradecká už v roce 2013 vyhrála US Open společně s Andreou Hlaváčkovou. Siniaková ve stejném roce triumfovala v New Yorku po boku Barbory Krejčíkové v juniorské čtyřhře.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 50,4 milionu dolarů):

Muži:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Carreňo (12-Šp.) - Schwartzman (29-Arg.) 6:4, 6:4, 6:2.

Junioři:

Dvouhra - 2. kolo:

Riffice (USA) - Macháč (ČR) 6:3, 6:0.

Ženy:

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Hradecká, Siniaková (7-ČR) - Klepačová, Martínezová (14-Slovin./Šp.) 7:6 (7:2), 6:3.

Junioři:

Čtyřhra - 1. kolo:

Macháč, Skatov (ČR/Rus.) - Bittoun, Ross (Fr./USA) 6:3, 6:3.