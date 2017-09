New York - České tenistky Lucie Hradecká a Kateřina Siniaková postoupily na US Open do semifinále čtyřhry. Turnajové sedmičky zdolaly v dnešním čtvrtfinále v New Yorku 7:6, 6:3 slovinsko-španělský pár Andreja Klepačová, María José Martínezová a udělaly důležitý krok k postupu na Turnaj mistryň. Poprvé v kariéře postoupil do grandslamového semifinále Španěl Pablo Carreňo. První semifinalistkou US Open se stala domácí tenistka Sloane Stephensová.

V aktuálním pořadí sezony jsou Siniaková s Hradeckou páté, ale Lucie Šafářová s Bethanií Mattekovou-Sandsovou kvůli zranění Američanky na Turnaj mistryň nepojedou. Proto jsou virtuálně čtvrté a mají blízko k cestě do Singapuru.

Letenky zatím s Hradeckou nekupují. "Ještě jsem o tom nepřemýšlela, ale určitě by bylo super je sehnat a letět tam. Je to náš cíl," řekla Siniaková. "Určitě nám tohle pomohlo, ale záleží i na výsledcích ostatních. Je to super krok, ale teď se soustředíme na tenhle turnaj a chceme to dotáhnout k titulu," prohlásila.

Dvaatřicetiletá Hradecká s o jedenáct let mladší Siniakovou ani ve čtvrtém utkání ve Flushing Meadows neztratily set a zopakovaly postup do semifinále z pařížského Roland Garros. "Chceme konečně přidat nějaký ten titul," připomněla Siniaková, že s Hradeckou už letos hrály čtyřikrát finále, ale ani jednou neuspěly. Ve finále prohrály v Tchaj-peji, Indian Wells, Charlestonu a také v pražské Stromovce.

O společné premiérové grandslamové finále si mohou zahrát s Šafářovou a Barborou Strýcovou, které však čtvrtfinále teprve čeká. "Bylo by to super, protože by to znamenalo, že jeden český tým bude ve finále. Je to ještě daleko. V semifinále to bude každopádně těžký zápas. Když to budou Češky, tak i tak to bude zápas, který budeme chtít vyhrát naší aktivní hrou," řekla Siniaková.

Na menších turnajích se čtyřhra hraje ve zkráceném režimu - tedy v gamech bez výhod a místo rozhodující sady je super tie-break. "V tom se může stát cokoli. Stačí hrozně málo," podotkla Siniaková a je ráda, že na grandslamech se hrají debly klasicky na dva vítězné sety. "Což nám sedí víc a pozná se lepší pár."

Po vyřazení v prvním kole dvouhry, v níž prohrála s turnajovou čtyřkou Elinou Svitolinovou z Ukrajiny, se Siniaková soustředí na čtyřhru. "Ze začátku to je příjemný, protože se to střídá se singlem a může to pomoct. Teď už je to s tím dnem volna hodně moc dlouhý. Já bych klidně mohla hrát každý den," řekla.

Hradecká už v roce 2013 vyhrála US Open společně s Andreou Hlaváčkovou. Siniaková ve stejném roce triumfovala v New Yorku po boku Barbory Krejčíkové v juniorské čtyřhře.

Carreňo je poprvé v semifinále grandslamu

Turnajová dvanáctka Carreňo ve čtvrtfinále v New Yorku zdolal 6:4, 6:4, 6:2 Argentince Diega Schwartzmana.

Šestadvacetiletý Carreňo potvrdil, že jeho dosavadní výsledky nebyly náhodné. Rodák z Gijónu dosud ve Flushing Meadows neztratil ani set, nicméně předchozí čtyři kola absolvoval jako první hráč na grandslamech v open éře pouze proti kvalifikantům.

Grandslamové čtvrtfinále si Carreňo poprvé zahrál letos na Roland Garros, kde však musel v druhém setu kvůli zranění vzdát krajanovi Rafaelu Nadalovi. V New Yorku už ale nezaváhal a zápas s 29. nasazeným Schwartzmanem ukončil po hodině a 59 minutách.

"O tomhle jsem dlouho snil, ale nemyslel jsem, že se to stane. Je úžasné být v semifinále," uvedl Carreňo, který se o finále utká s vítězem zápasu mezi domácím Samem Querreym a Jihoafričanem Kevinem Andersonem. "Mou silnou stránkou je, že si věřím. A to mnohem víc než v předchozích letech," řekl Španěl.

Jeho dnešní soupeř Schwartzman promarnil šanci stát se grandslamovým semifinalistou nejnižšího vzrůstu od roku 1980. Argentinec, který měří 170 cm, se mohl stát nástupcem 168 cm vysokého Američana Harolda Solomona, jenž byl mezi nejlepšími čtyřmi na US Open 1977 a Roland Garros o tři roky později.

První semifinalistkou US Open je Stephensová

Stephensová ve čtvrtfinále porazila 6:3, 3:6 a 7:6 Lotyšku Anastasiji Sevastovovou. Čtyřiadvacetiletá Američanka bude soupeřkou vítězky čtvrtfinále mezi Petrou Kvitovou a Venus Williamsovou.

Stephensová svým premiérovým postupem do semifinále US Open korunovala skvělé léto, během kterého zažila úspěšný návrat k tenisu po téměř roční pauze. Američanka kvůli zranění nohy nehrála od loňských olympijských her v Riu až do července, kdy absolvovala comeback ve Wimbledonu.

Následně postoupila překvapivě do semifinále na velkých turnajích v Torontu a Cincinnati, kde mimo jiné dvakrát porazila Kvitovou a Lucii Šafářovou. Aktuálně má bilanci 13 výher z posledních 15 zápasů. Semifinále grandslamu si zahraje podruhé v kariéře po Australian Open 2013.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 50,4 milionu dolarů):

Muži:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Carreňo (12-Šp.) - Schwartzman (29-Arg.) 6:4, 6:4, 6:2.

Ženy:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Stephensová (USA) - Sevastovová (16-Lot.) 6:3, 3:6, 7:6 (7:4).

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Hradecká, Siniaková (7-ČR) - Klepačová, Martínezová (14-Slovin./Šp.) 7:6 (7:2), 6:3.

Smíšená čtyřhra - čtvrtfinále:

Anastasia Rodionovová, Marach (Austr./Rak.) - Hradecká, Matkowski (8-ČR/Pol.) 5:7, 6:4, 10:8.

Junioři:

Dvouhra - 2. kolo:

Riffice (USA) - Macháč (ČR) 6:3, 6:0.

Čtyřhra - 1. kolo:

Macháč, Skatov (ČR/Rus.) - Bittoun, Ross (Fr./USA) 6:3, 6:3.

2. kolo:

Horie, Šimizu (Jap.) - Rodionov, Vrbenský (2-Rak./ČR) 6:1, 7:5.