Právě zveřejněno

Švýcarsko-tchajwanská dvojice Martina Hingisová, Chan Yung-jan vyhrála čtyřhru na US Open.

Švýcarsko-tchajwanská dvojice Martina Hingisová, Chan Yung-jan vyhrála čtyřhru na US Open. ČTK/AP/Julie Jacobson

New York - Tenistky Lucie Hradecká a Kateřina Siniaková podlehly ve finále čtyřhry na US Open druhému nasazenému páru Martina Hingisová, Chan Yung-jan 3:6, 2:6. Švýcarsko-tchajwanská dvojice ovládla soutěž bez ztráty setu, bývalá světová jednička Hingisová získala v New Yorku druhý titul po sobotním triumfu ve smíšené čtyřhře.

Dvaatřicetiletá Hradecká a o jedenáct let mladší Siniaková si zahrály páté společné finále a dosud nejdůležitější, ale stejně jako v předchozích čtyřech případech odešly poraženy. Hingisová a Chan Yung-jan jim sebraly titul už v březnu v Indiany Wells.

Vítězky získaly sedmý společný titul, na grandslamu spolu triumfovaly poprvé. Šestatřicetiletá Hingisová si připsala již 25. grandslamové vítězství.

Zatímco Hradecká už má deblový titul z US Open z roku 2013 a čtyřhru ovládla rovněž na Roland Garros 2011, Siniaková usilovala o první úspěch z turnajů velké čtyřky. I když hrála bez ostychu, brejk při jejím podání na 1:3 rozhodl úvod set.

Také v druhé sadě přišla mladší z české dvojice jako první o podání a soupeřky vedly 2:1. Následně brejk potvrdila při svém servisu Hingisová, a když pak ztratila podání i Hradecká, prohrávaly české tenistky už 4:1. Rozjetou švýcarsko-tchajwanskou dvojici se nepovedlo přibrzdit a Hingisová po 66 minutách forhendovým úderem finále ukončila.

"Dva tituly ve dvou dnech. Na začátku jsem měla 23, jako Michael Jordan, ale 25 zní mnohem líp," uvedla Hingisová, která má ve sbírce i šest grandslamových titulů ve dvouhře. Před 20 lety na US Open slavila na stejném kurtu po vítězství nad Venus Williamsovou. "Bylo to úžasný pocit, obě jsme byly teenagerky a hrály tu poprvé na Ashe Stadium. Vrátit se sem po 20 letech je nádherná pouť," radovala se rodačka z Košic.

Ženy:

Čtyřhra - finále:

Chan Yung-Jan, Hingisová (2-Tchaj-wan/Švýc.) - Hradecká, Siniaková (7-ČR) 6:3, 6:2.

Juniorky:

Dvouhra - finále:

Anisimovová (4-USA) - Gauffová (USA) 6:0, 6:2.

Čtyřhra - finále:

Danilovičová, Kosťjuková (1-Srb./Ukr.) - Boskovičová, Wang Si-jü (Chorv./Čína) 6:1, 7:5.