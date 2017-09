Québec (Kanada) - Česká tenistka Barbora Krejčíková neproměnila v prvním kole turnaje v Québecu tři mečboly a prohrála 6:1, 5:7 a 4:6 se Švýcarkou Viktorijí Golubicovou. Slibně rozehraný zápas nedotáhla ani Tereza Martincová, jež podlehla 7:5, 4:6 a 3:6 Američance Sofii Keninové. V souboji bývalých deblových partnerek porazila Lucie Hradecká jednoznačně 6:1, 6:3 Andreu Hlaváčkovou.

Jednadvacetiletá Krejčíková směřovala v duelu s Golubicovou po hladce získaném prvním setu k vítězství také v druhé sadě. Vedla 5:3, ale následně ztratila servis. Při podání soupeřky za stavu 5:4 si vypracovala tři mečboly, ale osmá nasazená Golubicová všechny odvrátila.

Švýcarka vývoj otočila, získala set a Krejčíkové odskočila v rozhodující sadě do vedení 4:0 a 5:1. Mladá česká tenistka, jež je v žebříčku na 125. místě, ještě duel zdramatizovala, ale porážku neodvrátila. Včetně kvalifikací si brněnská rodačka připsala pátou prohru na WTA Tour za sebou.

Dvaadvacetiletá Martincová podlehla také ve třech setech o čtyři roky mladší Američance Keninové. Stodvanáctá hráčka žebříčku Martincová se do Kanady přesunula z New Yorku, kde si odbyla grandslamovou premiéru. Po úspěšné kvalifikaci prohrála v prvním kole US Open s favorizovanou Francouzkou Caroline Garciaovou.

Hradecká se dva dny po prohraném finále US Open ve čtyřhře utkala s bývalou deblovou partnerkou Hlaváčkovou, s níž získala dva grandslamové tituly a olympijské stříbro. Díky hladkému vítězství za 65 minut si Hradecká připsala první výhru v hlavní soutěži ve dvouhře na WTA Tour od květnového turnaje v Praze.

Hlaváčková, jež už dvouhru prakticky nehraje a je v žebříčku na 464. místě, v Québecu uspěla kvalifikaci. V singlu absolvovala teprve třetí turnaj v sezoně.

Výsledky tenisového turnaje žen v Québecu

(tvrdý povrch, dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Keninová (USA) - Martincová (ČR) 5:7, 6:4, 6:3,Golubicová (8-Švýc.) - Krejčíková (ČR) 1:6, 7:5, 6:4, Hradecká - Hlaváčková (obě ČR) 6:1, 6:3, Mariaová (4-Něm.) - Stollarová (Maď.) 6:2, 7:6 (7:4).