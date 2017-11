Hradec Králové - Hokejisté druhého Hradce Králové porazili v předehrávce 35. kola extraligy Mladou Boleslav 4:2 a snížili svou ztrátu na vedoucí Plzeň na tři body. Lídr tabulky má ale oproti Východočechům dva duely k dobru. Třemi body za gól a dvě asistence se na výhře Mountfieldu podílel útočník Rudolf Červený.

Hradec Králové se tak po nedělní prohře ve východočeském derby v Pardubicích (2:3) vrátil na vítěznou vlnu a vyhrál sedmý z posledních osmi duelů.

Mountfield si vytvořil zásadní náskok už v úvodní části. Hned ve třetí minutě se trefil Koukal, ke kterému se puk odrazil tak trochu šťastně po nahození na zadní mantinel. Koukal zareagoval velmi pohotově a překonal z úhlu Maxwella.

Hosté se však brzy vrátili do hry. V osmé minutě se prosadil Knotek, ještě na jaře opora Hradce. Trefil se nad rameno gólmana Rybára velmi přesně. Branku slavil velmi střídmě, jak bývá v podobných případech zvykem.

Přesto pro Východočechy skončila úvodní část úspěšně. V 11. minutě se povedla lotyšská spolupráce - perfektní Džerinšovu přihrávku tečoval mezi Maxwellovy betony Cibulskis. O šest minut později se navíc trefil v přesilovce Červený, jemuž vyloženou pozici připravil nahrávající Koukal.

Ukázalo se, že to byla nakonec vítězná trefa. Mladoboleslavští totiž už jen snížili. Ve druhé třetině znovu překonal Rybára Knotek, jenž ranou z voleje zužitkoval Orsavovu nahrávku. Tentokrát už branku oslavil, dávala jeho mužstvu šanci na bodový zisk.

Nakonec se ale hostům srovnat nepodařilo. Naopak Hradec na začátku třetí třetiny proměnil druhou přesilovku. Skvělou akci předvedl kapitán Bednář. Projel útočným pásmem a zadovkou nahrál Köhlerovi. Ten potvrdil postavení nejlepšího hradeckého střelce v sezoně a definitivně zlomil mladoboleslavský odpor. Ve zbytku utkání byli domácí mírně aktivnější, ale skóre už se nezměnilo.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Hynek (Hradec Králové): "Měli jsme dobrý vstup do utkání, odehráli jsme velmi dobrou první třetinu. Ve druhé části soupeř přidal a my jsme začali hrát trochu lehkovážně. Mohli jsme být rádi, že jsme vedli po dvou třetinách o gól. Ve třetí třetině nám vrátila klid na hokejky přesilovka, v níž jsme dali na 4:2. Přesilovky jsme vůbec hráli dobře. Jsme moc rádi, že jsme zápas urvali za tři body."

Viktor Ujčík (Mladá Boleslav): "Věděli jsme, že jedeme do Hradce, kterému se v poslední době abnormálně daří. Známe jeho sílu, proto jsme přijeli s velkým respektem. Chtěli jsme se dostat do vedení, protože by se nám hrálo jednodušeji. To se nepovedlo. Musíme sportovně uznat kvalitu soupeře, který je nesmírně silný hlavně v přesilovkách. Myslím, že pro lidi tady je radost se na ně dívat."

Mountfield Hradec Králové - BK Mladá Boleslav 4:2 (3:1, 0:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 3. Koukal (Červený, Graňák), 11. Cibulskis (Džerinš), 17. Červený (Koukal, Jaroslav Bednář), 43. Köhler (Jaroslav Bednář, Červený) - 8. T. Knotek, 27. T. Knotek (Orsava). Rozhodčí: Šír, Hodek - Kajínek, Zavřel. Vyloučení: 5:7. Využití: 2:1. Diváci: 4101.

Hradec Králové: Rybár - Pláněk, Vydarený, Cibulskis, Gregorc, F. Pavlík, Graňák, Zámorský - Köhler, Dragoun, Berger - Jaroslav Bednář, Džerinš, Kukumberg - Cingel, Koukal, Červený - R. Pavlík, Tuominen, Miškář. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.

Mladá Boleslav: Maxwell - Kotvan, J. Říha, Jan Hanzlík, Knot, Němeček, Eminger, Bernad - Pacovský, V. Němec, Klepiš - M. Procházka, P. Holík, Orsava - L. Pabiška, T. Knotek, Lenc - P. Kousal, Najman, Kubica. Trenéři: Kýhos, Ujčík a Žabka.