Třinec - Hokejisté Hradce Králové vyhráli ve čtvrtém semifinálovém utkání v Třinci 2:1 v prodloužení a unikli první hrozbě vyřazení. Premiérové vítězství Východočechů v sérii zařídil 32 sekund před koncem prodloužení Radek Smoleňák. Mountfield připravil Ocelářům první domácí porážku v letošním play off a vynutili si pátý zápas série v pátek na domácím ledě.

Hosté nastoupili do čtvrtého semifinále série s nožem na krku a také bez svého třetího nejproduktivnějšího hráče v play off Petra Koukala. Hradec si po třech nevydařených úvodech v sérii konečně v první části nezadělal na porážku.

Do soupeře se totiž pustil aktivně a úvodní dvacetiminutovku zvládl jednoznačně nejlépe. Přesto po několika svých náznacích šancí nechal jít Třinec do vedení: hosté nechali v 15. minutě nabrat rychlost ve středním pásmu Michalu Kovařčíkovi, který se vyhnul Vopelkovi a ranou pod břevno překonal Rybára.

Východočeši tentokrát ale přišli s rychlou odpovědí a ještě před koncem první třetiny srovnali. Radovan Pavlík i vinou třineckého faulu svůj průnik nedotáhl, v signalizované výhodě však zpoza klece založil pohlednou křížnou kombinaci, po níž do odkryté brány přesně pálil Cibulskis.

Stav 1:1 pak zápas sešněroval víc takticky. Domácí se nikam za každou cenu tlačit nemuseli, přitom bez potíží bořili útočnou aktivitu soupeře, který potřeboval dát další góly. Nejprve z brejku polechtal hostující tyčku Cienciala, pak třineckou obranou proklouzl ve 32. minutě Džerinš, ale Hrubec proti jeho ráně srazil betony, a v 38. minutě se zajímavě vypadající kombinací zblízka ideálně v koncovce nenaložil ani Smoleňák.

Spíš opatrnější ráz zápasu přetrval až do konce. Blíž k rozhodujícímu gólu však měli Třinečtí, kterým sázka na brejky vynesla několik slibných, leč nedotažených kontraataků. Michal Kovařčík zblízka v 52. minutě bekhendem nestihl usměrnit puk mezi tyče a na druhé straně hned nato na Hrubcovi pohořel Filip Pavlík.

Prodloužení nabídlo málo vzruchu a ještě méně příležitostí. Přišla jen jediná, zato stoprocentní: domácí Rákos ale tváří v tvář Rybárovi v 75. minutě puk do sítě nedostal. Když už oba týmy čekaly na nájezdy, rozhodl se Hrubec nastřelený puk ze středního pásma nepodržet a rozehrát do rohu za bránu, kde ho však vybojovali hosté a po nahození od modré čáry rozhodl gólovou tečí Smoleňák.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Varaďa (Třinec): "Viděli jsme vyrovnaný zápas. Byla to bitva, dneska nám haprovaly přesilovky a to bylo asi rozhodující, protože oslabení jsme odehráli skvěle. Mrzí nás to, třicet sekund před koncem přišel smolný gól. Situace se dala vyřešit lépe, rozhodnutí dělají hráči na ledě podle aktuální situace, bylo to zklamání dostat v závěru takovou branku."

Václav Sýkora (Hradec Králové): "Asi to nebyl nejkrásnější hokej, ale ta krása spočívala v tom, že to byla velká bitva. Byl to vyrovnaný zápas. První třetinu jsme měli trošičku navrch, ale do vedení šli domácí. My jsme poměrně brzy vyrovnali a to bylo hrozně důležité. Chtěl bych pochválit hráče, kteří hráli oslabení. Dokázali jsme je ubránit. V prodloužení to bylo o jedné chybě a nám se podařilo využít po forčekingu špatnou rozehrávku domácích a povedlo se nám dát gól. Hráčům bych chtěl poděkovat za nesmírnou bojovnost."

HC Oceláři Třinec - Mountfield Hradec Králové 1:2 v prodl. (1:1, 0:0, 0:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 15. M. Kovařčík (M. Doudera) - 18. Cibulskis (Vopelka, R. Pavlík), 80. Smoleňák (Gregorc, Červený). Rozhodčí: Mrkva, Pešina - Barvíř, Blümel. Vyloučení: 5:7, navíc Džerinš (Hradec Králové) 10 min. Bez využití. Diváci: 5200 (vyprodáno). Stav série: 3:1.

Sestavy:

Třinec: Hrubec - Krajíček, M. Doudera, D. Musil, Roth, Linhart, Matyáš - J. Petružálek, Marcinko, Rákos - Hrňa, R. Vlach, Dravecký - Svačina, Polanský, Adamský - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Cienciala. Trenéři: Varaďa a M. Zadina.

Hradec Králové: Rybár - Zámorský, Gregorc, F. Pavlík, Graňák, Cibulskis, Pláňek - Smoleňák, Džerinš, Červený - Jaroslav Bednář, Kukumberg, M. Látal - Vopelka, Cingel, R. Pavlík - Köhler, Dragoun, Šimánek. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.