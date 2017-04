Brno - Hokejisté Hradce Králové vyhráli ve čtvrtém zápase semifinále play off extraligy na ledě Komety Brno 1:0 po samostatných nájezdech a srovnali stav série na 2:2. Duel rozhodl v sedmé sérii Tomáš Knotek. Brankář Patrik Rybár si připsal 39 zákroků a podruhé v semifinále neinkasoval. Série bude pokračovat ve čtvrtek v Hradci Králové.

I přes nedělní debakl 0:8 se trenéři hostů rozhodli vsadit na stejnou sestavu, jen pozměnili pořadí formací. A Hradečtí začali mnohem lépe, očekávaný úvodní nápor Komety vůbec nepřišel. První výraznější tlak si domácí vytvořili až v 8. minutě, s aktivitou čtvrtého útoku si však Východočeši poradili.

Hosté hráli výrazně agresivněji, dohrávali souboje a soupeře tím dokázali zaskočit. V 11. minutě se poprvé na ledě i výrazněji zajiskřilo a po dvou šarvátkách rozdali rozhodčí 26 trestných minut.

Jedinečnou šanci jít do vedení měla Kometa při přesilové hře pět na tři, výhodu dlouhou 95 sekund ale nevyužila. Rybár si poradil se všemi pokusy Kvapila i zakončením Zaťoviče.

Na začátku druhé třetiny hosté nevyužili první přesilovou hru, následně ale získala převahu Kometa. Ve 27. minutě se do slibné šance dostal Dočekal, ale Rybára nepřekonal. Krátce po skončení první poloviny normální hrací doby dostali domácí opět výhodu přesilovky pět na tři, tentokrát dlouhou 38 vteřin. Opět ji ale nevyužili.

Hosty mohl do vedení posunout Knotek, ale neuspěl stejně jako Dragoun, který po přečíslení dva na jednoho ideálně netrefil puk. Neúspěchem skončila i šance Hrušky na druhé straně. Při Krejčíkově vyloučení měl první gól na hokejce Köhler, Čiliaka však nepřekonal. Dramatická bitva tak pomalu směřovala do prodloužení.

Když se poté Kometa neprosadila v další početní výhodě a Rybár ustál i následný tlak, došlo na čtvrtou dvacetiminutovku. V 63. minutě mohl rozhodnout Nečas, ani on ale v koncovce neuspěl. V 70. minutě prostřelil Čiliaka Knotek, puk ale skončil na tyči.

V závěru domácí nevyužili další přesilovku, vítěze tak poprvé v letošním play off určily samostatné nájezdy, které se poprvé na úvod jely v sérii po pěti. Jejich hrdinou se stal Knotek, jenž se prosadil dvakrát. Rybára překonal jen Ondřej Němec.

Kamil Pokorný (Brno): "Škoda dvou nevyužitých přesilovek pět na tři. Tam byl asi klíč k tomu, abychom zápas překlopili na naši stranu. I přes naši aktivitu v útočném pásmu a spoustu střel odchází jako vítěz soupeř. Utkání bylo dramatické. Prvních deset minut jsme trošku hledali tempo z nedělního zápasu. Potom jsme byli aktivnějším týmem. Hradec se spoléhal na defenzivu a snažil se vyrážet do protiútoků. I díky přesilovkám jsme se dostávali do tlaku. Situace, které včera skončily gólem, jsme tentokrát neproměnili. Bohužel se nám puk ani jednou neodrazil nebo jsme jej netečovali tak, aby skončil v síti. V prodloužení jsme měli blízko k vítězství my, když Martin Nečas neproměnil šanci v blízkosti branky. V závěru měl více příležitostí soupeř. I přes prohru na nájezdy musím týmu poděkovat, jak se rval do poslední vteřiny."

Václav Sýkora (Hradec Králové): "Přestože po čtyři třetiny nepadl gól, tak se bylo na co dívat. Utkání bylo nesmírně dramatické. Chtěl bych ocenit náš tým za nesmírně bojovný výkon a cenné vítězství na nájezdy. Říká se, že nájezdy jsou o štěstíčku. Možná jsme si štěstíčko naklonili tím, že jsme za vítězstvím hodně šli. V prodloužení jsme k němu měli blíž. Utkání bylo záležitostí dvou hráčů. Brankáře Patrika Rybára, který nás držel po celý zápas, a Tomáše Knotka, jenž proměnil dva nájezdy. Vítězství ale patří celému týmu za bojovnost."

Semifinále play off hokejové extraligy - 4. zápas:

HC Kometa Brno - Mountfield Hradec Králové 0:1 po sam. nájezdech

Rozhodující nájezd: T. Knotek. Rozhodčí: Pešina, Hejduk - Barvíř, Blümel. Vyloučení: 8:11, navíc Jarůšek (Hradec Králové) 10 min. Bez využití. Diváci: 7700 (vyprodáno). Stav série: 2:2.

Brno: Čiliak - O. Němec, Krejčík, Kováčik, Gulaši, Bartejs, Malec - M. Erat, J. Hruška, M. Kvapil - Vincour, L. Čermák, Dočekal - Haščák, V. Němec, Zaťovič - H. Zohorna, Nečas, Mallet - Vondráček. Trenéři: L. Zábranský st., Pokorný, Haken a Pešout.

Hradec Králové: Rybár - Pláněk, Vydarený, Gregorc, Dietz, Štajnoch, Newton, Čáp - Köhler, Dragoun, Šimánek - Jaroslav Bednář, Kukumberg, Dej - Jarůšek, T. Knotek, Picard - R. Pavlík, Nedvídek, Kopta. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.