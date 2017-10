Hradec Králové - Šesté východočeské derby v hokejové extralize v řadě vyhrál Hradec Králové. Ve 13. kole základní části soutěže zdolal Pardubice jednoznačně 6:0 a zabodoval naplno popáté za sebou, k čemuž přispěl dvěma brankami a asistencí kapitán Jaroslav Bednář. Gólman Patrik Rybár navíc udržel třetí nulu v řadě, společně se svým týmem neinkasoval již 190 minut a 16 vteřin.

Proti Pardubicím nastoupil v ostrém zápase poprvé jejich bývalý kapitán Koukal, který s Dynamem získal tři tituly, ale po letním návratu z Ruska zvolil angažmá v Hradci. Zkušený útočník se mohl prosadit bleskově hned ve druhé minutě. Jeho ránu ze strany však vytáhl nad horní tyč gólman Klouček. Šance byla začátkem královéhradeckého náporu, jenž trval přibližně prvních pět minut.

Až poté se ukázali také hosté. Po dlouhém tlaku v útočné třetině měl velkou příležitost Ján Sýkora, který se před brankáře Rybára dostal z pravé strany, ale gól nevstřelil. Hosté měli ještě dvě možnosti, jenže Vondráček ani Bojko se neprosadili. Pardubice to začalo mrzet v 18. minutě, kdy se Hradec dostal k první přesilovce. Početní výhodu proměnil po Koukalově přihrávce tvrdou ranou Gregorc, rovněž někdejší hráč hostů.

Branka předznamenala další průběh. Ve druhé třetině totiž Mountfield hosty naprosto zničil. Za prvních deset minut jim nasázel tři branky, na čemž měl největší zásluhu kapitán Bednář hrající 700. extraligové utkání v kariéře. Ve 22. minutě vyřešil únik tří proti jednomu precizní ranou o tyč. Poté skóroval nejlepší střelec domácích Köhler ranou zápěstím. A ve 30. minutě se znovu zaskvěl Bednář, když Kloučka pokořil bekhendovým blafákem. Domácí byli nebezpečnější, ale další možnosti zahodili. Zvýšit mohli Látal, Dragoun či Cingel po další Bednářově skvělé nahrávce.

Ve třetí třetině byl Hradec Králové i nadále lepším týmem, vyprodaný stadion sledoval především kouzla kapitána Bednáře. Pátý gól ale dal někdo jiný, po křížné přihrávce se prosadil Vopelka. V 57. minutě uzavřel skóre Jarůšek, jenž dal po úvodním střeleckém suchu třetí gól v posledních dvou utkáních. Mountfield si tak v extralize připsal páté vítězství v řadě.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Sýkora (Hradec Králové): "Atmosféra byla výborná, byl plný stadion. Do zápasu jsme vstoupili možná trochu opatrněji, než jsme chtěli. Ale podařilo se nám dát první gól, což nás nastartovalo. Rozhodující byl začátek druhé třetiny, kdy se nám v krátkém sledu podařilo zvýšit na 3:0. Po čtvrtém gólu jsme se definitivně uklidnili. Jsme rádi, že nám zápas vyšel, říká se, že derby nemá favorita a nedá se usuzovat z umístění týmů, jak dopadne."

Miloš Holaň (Pardubice): "Byl to zápas ve vynikající atmosféře, ale s trpkým koncem pro nás. Musím sportovně uznat, že Hradec byl jednoznačně lepší. Na začátku jsme sice hráli dobře, byla to otázka prvního gólu. Udělali jsme pak takový faul nefaul a domácí šli v přesilovce do vedení. Ve druhé části jsme dělali individuální chyby v předbrankovém prostoru, i když jsme na to hráče upozorňovali. Navíc jsme byli tentokrát plonkoví v přesilových hrách."

Mountfield Hradec Králové - HC Dynamo Pardubice 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 18. Gregorc (Koukal, Jaroslav Bednář), 22. Jaroslav Bednář (Cingel, F. Pavlík), 25. Köhler (Šimánek, F. Pavlík), 30. Jaroslav Bednář (Cingel), 46. Vopelka (Červený, Koukal), 57. Jarůšek (Dragoun, Šimánek). Rozhodčí: Šír, Lacina - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. Diváci: 6890 (vyprodáno).

Hradec Králové: Rybár - Cibulskis, Gregorc, F. Pavlík, Graňák, Pláněk, Vydarený - Köhler, Dragoun, Šimánek - Jaroslav Bednář, Kukumberg, Cingel - Vopelka, Koukal, Červený - Jarůšek, Zigo, M. Látal. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.

Pardubice: Klouček - Wishart, Trončinský, Čáslava, Cardwell, Ščotka, Mojžíš - Perret, Marosz, J. Sýkora - S. Treille, Tomášek, Vondráček - Rolinek, Bojko, Quenneville - Starý, Poulíček, M. Beran. Trenéři: Holaň, Marek a Janecký.