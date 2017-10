Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové porazili v pátém zápase ve skupině F Ligy mistrů doma Bern 5:4, posunuli se na druhou pozici a mají boj o postup do play off ve svých rukou. Před úterním závěrečným duelem v Bernu mají svěřenci trenéra Václava Sýkory náskok jednoho bodu právě před švýcarským šampionem a čtvrtým TPS Turku, který ve stejný den hostí již jistě postupující Nottingham.

"Utkání bylo dramatické, začátek se nám vydařil a dostali jsme se do dvougólového vedení. Myslím, že hokej byl pro diváky atraktivní, hrálo se v dobrém tempu, hodně se bruslilo, ale nebylo tam příliš fyzického kontaktu. Bylo tam docela dost pohledných hokejových akcí a padlo hodně gólů," uvedl trenér Sýkora na oficiálních stránkách klubu.

Vedení se dočkali Hradečtí už ve třetí minutě, kdy se trefil při Andersonově vyloučení Bednář. Po Gregorcově střele mu přihrál před odkrytou branku Cingel a čtyřicetiletý lídr Mountfieldu slavil trefu proti celku, s kterým v roce 2013 při svém krátkém angažmá získal titul v NLA.

V šesté minutě zvýšil Dragoun, který z levého kruhu z úhlu prostřelil gólmana Genoniho. Za deset minut sice snížil tečí Randegger, ale ještě v úvodním dějství vrátil domácím dvoubrankový náskok z dorážky po Dragounově střele Köhler.

Po 106 vteřinách druhé třetiny při Kämpfově trestu ještě zvýraznil vedení po přihrávce Červeného doklepnutím do prázdné branky Šimánek. Hned za 74 sekund odpověděl při Muškově trestu z dorážky Moser. Východočeši se pak neprosadili při Rüfenachtově trestu na pět minut a do konce utkání a v 38. minutě upravil na rozdíl jediného gólu Kämpf.

V 54. minutě uklidnil domácí druhou trefou v utkání Šimánek, a přestože za dvě minuty snížil Bodenmann, výhru Mountfield udržel. Sedláček pochytal v power play šance Raymonda a Untersandera.

"Chtěl bych vyzdvihnout výkon celého týmu a pochválit Kubu Sedláčka, který podal v bráně výborný výkon. V době, kdy se Bern dostával do tlaku v přesilových hrách, a v závěru utkání nás výrazně podržel a přispěl k vítězství," dodal Sýkora.

Svedl úspěšný souboj s finským trenérem Karim Jalonenem, s kterým v sezoně 2013/14 spolupracovali v týmu KHL Lev Praha. Ten i přes prohru ocenil svůj tým. "Neměli jsme dobrý start, v prvních deseti minutách jsme nehráli tak, jak jsme měli. Potom jsme se do toho dostali. Prohrávali jsme, ale náš tým bojoval a dřel, bohužel jsme už nedokázali zápas otočit na svou stranu. Tak jako tak víme, že v dalším zápase u nás musíme vyhrát za tři body a postoupíme do play off," uvedl Jalonen.

Skupina F:

Mountfield Hradec Králové - SC Bern 5:4 (3:1, 1:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 3. Bednář (Cingel, Gregorc), 6. Dragoun (Šimánek), 18. Köhler (Dragoun), 22. Šimánek (Červený, Cibulskis), 54. Šimánek (Čáp) - 16. Randegger (Pyörälä, Untersander), 23. Moser (Noreau, Ebbett), 38. Kämpf (Raymond), 56. Bodenmann (Haas). Rozhodčí: Piechaczek (Něm.), Hribik - Frodl, Hynek (všichni ČR). Vyloučení: 5:2, navíc Rüfenacht (Bern) 5 min. a do konce utkání. Využití: 2:1. Diváci: 2567.

Sestava Hradce Králové: J. Sedláček - Cibulskis, Gregorc, F. Pavlík, Čáp, Pláněk, Rosandič, Pohl - Jarůšek, Zigo, Červený - Jaroslav Bednář, Kukumberg, Cingel - Köhler, Dragoun, Šimánek - J. Dvořák, Vopelka, Muška. Trenéři: V. Sýkora, Hynek, T. Martinec.

1. Nottingham 5 3 1 0 1 16:12 11 2. Mountfield Hradec Králové 5 2 0 1 2 16:16 7 3. Bern 5 2 0 0 3 16:14 6 4. TPS Turku 5 2 0 0 3 7:13 6