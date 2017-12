Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové porazili ve 28. kole extraligy Brno 1:0 po samostatných nájezdech. O výhře domácích rozhodl skvělou fintou lotyšský útočník Andris Džerinš. Páté čisté konto v sezoně udržel brankář Patrik Rybár, ze hry neinkasoval ani hostující Marek Čiliak a do statistik si tak připsal třetí nulu.

Hradec šel do zápasu bez kapitána, útočníka Bednáře nepustila do hry nemoc. Možná i to mělo vliv na první třetinu, v níž bylo Brno jasně lepší. Jenže Rybár, který byl v pátek v Liberci střídán už po šesti minutách a třech gólech, byl tentokrát perfektní.

Především v 10. minutě předvedl famózní zákrok při šanci Zohorny. Navíc zvládl i následující závar. Rybár se vyznamenal také ve 13. minutě při Haščákově teči. Minutu před koncem třetiny Svoboda projel do jasné šance, ale v koncovce selhal.

Mountfield tak přežil první část bez úhony a ve druhé byl mnohem nebezpečnější. Hned v první minutě měl velkou příležitost po Dragounově nahození od mantinelu nejlepší střelec týmu Köhler, ale Čiliak byl na místě. Největší šance však domácí vyprodukovali v nerovnovážném stavu hráčů. Nejprve v přesilovce.

Ve 27. minutě mohl otevřít skóre Dragoun, poté po teči Zámorského střely Červený. Ani jednou se to však Hradeckým nepovedlo. Dragoun poté mohl udeřit i ve vlastním oslabení ve 32. minutě, ale nájezd ze strany mu Čiliak vykryl a přestál i následnou Köhlerovu dorážku.

Třetí třetina začala velkou hradeckou možností. Berger se elegantně zbavil obránce, ale jeho střelu Čiliak vyrazil betonem. Poté už byli aktivnější hosté. Jenže Rybár v hradecké brance zářil. Nepřekonal ho Zohorna, při Nahodilově dorážce mu pomohla tyč, což potvrdil také videorozhodčí.

Nečasovu šanci zastavil sám hradecký gólman, stejně jako v 56. minutě únik Horkého a o o chvíli později Nahodilovu příležitost. V 59. minutě Rybárovi proti Svobodově střele pomohla tyčka.

Rybár nakonec pomohl Hradci k prodloužení. Přestože ho Brno začalo přesilovkou a Hradec dostal podobnou možnost na konci, gól nepadl. Rybár s Čiliakem potvrdili postavení nejlepších hráčů utkání.

O vítězi rozhodly nájezdy. Hned první brněnský proměnil Mallet, z hradeckých zareagoval Červený ranou do horního rohu. Poté se nečekanou fintou prosadil domácí Džerinš a hradeckou výhru potvrdil v souboji s Eratem brankář Rybár.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Byl to hodně dobrý zápas s kvalitním soupeřem. Přestože nepadly branky, bylo to dramatické až do konce, do samostatných nájezdů. V první třetině prokazovala Kometa sílu a kvalitu v ofenzivě. Měli jsme štěstí, že jsme nedostali gól, hodně nás držel Patrik Rybár. Ve druhé třetině jsme měli šance my, hosty zase držel Marek Čiliak. Ve třetí třetině jsme měli štěstí v závěru, kdy měla Kometa přesilovku, mylím, že tam byla i tyčka. Naopak v prodloužení jsme to mohli překlopit v přesilovce na svoji stranu. Myslím, že remíza byla nakonec spravedlivá. Nájezdy jsme konečně sehráli parádně, jsme šťastni za dva body."

Kamil Pokorný (Brno): "Myslím, že přestože diváci neviděli branku ze hry, že to byl vynikající zápas. V první třetině jsme byli lepším mužstvem, naopak ve druhé nás Hradec zatlačil a udával tempo hry. Co se týče třetí třetiny, tak tam byly šance na obou stranách. Dali jsme tyčku, jednou se nám otevřela prázdná brána, ale gól jsme nedali. Soupeř byl velmi kvalitní, ale výkon našeho mužstva byl velmi dobrý. Nad vším čněli gólmani, kteří zápas dostali do bezbrankového stavu. V nájezdech byl soupeř ve dvou provedeních šťastnější, proto má dva body."

Mountfield Hradec Králové - HC Kometa Brno po sam. nájezdech

Rozhodující nájezd: Džerinš. Rozhodčí: Šír, Mrkva - Lederer, D. Klouček. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 5011.

Sestavy:

Hradec Králové: Rybár - Pláněk, Vydarený, Cibulskis, Gregorc, Zámorský, Graňák, F. Pavlík - Köhler, Dragoun, Berger - M. Látal, Džerinš, Kukumberg - Cingel, Koukal, Červený - R. Pavlík, Tuominen, Miškář. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.

Brno: Čiliak - O. Němec, Barinka, Krejčík, Gulaši, Štencel, Bartejs - M. Erat, Nečas, Zaťovič - H. Zohorna, Nahodil, Mallet - Vincour, L. Čermák, Horký - Haščák, Dočekal, T. Svoboda. Trenéři: Zábranský, Pokorný a Haken.