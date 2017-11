Ostrava - Zásluhou výtečného finiše zvítězili hokejisté Hradce Králové v 24. kole extraligy na ledě Vítkovic 6:3. Východočeši dotáhli ztrátu 0:2 i 2:3 a třemi góly v poslední třetině zlomili zápas ve svůj prospěch. Dvěma brankami nasměroval hosty k páté výhře po sobě Jaroslav Bednář. Hradec vyhrál v Ostravě čtvrtý z posledních pěti zápasů.

Vítkovicím se nástup povedl na jedničku. Kurovský se hned ve čtvrté minutě perfektní kličkou zbavil obránce a v situaci dva na jednoho po spolupráci s Hrbasem otevřel skóre.

Domácí, kteří odehráli úvod utkání ve vysokém tempu a ve výborném pohybu, mohli vést i větším rozdílem. Jenže Olesz po sólovém průniku v další vyložené šanci ztroskotal na Pavelkovi. Záskok za tradiční hradeckou jedničku Rybára překonal Olesz až v přesilovce pět na čtyři z mnohem těžšího úhlu.

"Chtěli jsme na ně vletět, protože jsme kalkulovali s jejich únavou z dlouhé cesty. To se nám docela povedlo. Měli jsme tlak, dali jsme dva góly," řekl vítkovický útočník Daniel Kurovský.

Hosté se z defenzivy jakžtakž vymanili až za stavu 0:2. Naději jim vdechl v přesilovce pět na tři prudkou ranou zápěstím Gregorc. "Škoda toho oslabení, to je trošku nakoplo. Do té doby jsme utkání měli v moci," uvedl vítkovický obránce Marek Hrbas.

Hned na startu druhé třetiny Hradec dohnal ztrátu zásluhou Bednáře, který byl nejdřív u vyraženého puku a kličkou do Bartošákova protipohybu zasunul puk do brány. "Pomohl nám ten první gól ke konci první třetiny. Ta vůbec nebyla dobrá, málo jsme bruslili a domácí byli lepší," přiznal Bednář.

Domácím ale brzy vrátil náskok střelou z kruhu Stránský. Jenže i Východočeši, kteří už ve druhém dějství působili daleko živěji, rychle kontrovali: opět se prosadil Bednář po rychlém kontru s Kukumbergem.

Vítkovice měly pořád o něco více ze hry, ale výraznou střeleckou převahu nedokázaly přetavit v další branky. Lev trefil horní tyč, Olesze vychytal Pavelka. Hostům na tři góly postačilo osm ran na bránu. "Zápas jsme měli dobře rozehraný, ale poslední dvě třetiny nám zase moc nevyšly," řekl Hrbas.

Závěrečná část už byla zcela vyrovnaná a Hradec se poprvé v utkání ujal vedení, v 49. minutě zakončil rychlý výpad dorážkou z druhé vlny Dragoun. Vítkovice ještě za stavu 3:4 nebyly daleko od čtvrtého gólu, ale Kucsera puk do brány nepropasíroval.

Pak už hosté nebyli k zastavení. Cibulskis v 53. minutě pokořil Bartošáka popáté a Hradec zcela ovládl led. Do prázdné brány přidal šestý gól Červený. "Třetí třetinu jsme už odehráli tak, jak to umíme. Byla z naší strany nejlepší a povedlo se nám nastřílet i nějaké góly," uvedl Bednář.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Trnka (Vítkovice): "Myslím, že pro nás je výsledek celkem krutý. V úvodu utkání jsme odvedli velmi solidní výkon, potom jsme ale dostali lekci z produktivity. Ukázalo se, že hradecký tým je velice zkušený."

Pavel Hynek (Hradec Králové): "Měli jsme špatný vstup do zápasu. Brzy jsme inkasovali a celá první třetina byla z naší strany špatná. Důležité bylo, že jsme využili přesilovku pět na tři. Vrátili jsme se zpátky do zápasu. Od druhé třetiny jsme zlepšili výkon. Třetí třetina byla z naší strany nejlepší a dokázali jsme potrestat chybičky a zaváhání domácích a utrhli jsme to na svoji stranu."

HC Vítkovice Ridera - Mountfield Hradec Králové 3:6 (2:1, 1:2, 0:3)

Branky a nahrávky: 4. Kurovský (Hrbas), 15. Olesz (D. Květoň, Klok), 26. Š. Stránský (O. Roman, Hrbas) - 18. Gregorc (Koukal), 21. Jaroslav Bednář (Džerinš, Gregorc), 28. Jaroslav Bednář (Kukumberg, Džerinš), 49. Dragoun (Köhler), 54. Cibulskis (Červený, Koukal), 59. Červený. Rozhodčí: Baluška, Štefík - Orolin (všichni SR), Tošenovjan. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:1. Diváci: 5012.

Sestavy:

Vítkovice: Bartošák - Hrbas, Baranka, Sloboda, Klok, Trška, Výtisk - Š. Stránský, O. Roman, D. Květoň - Szturc, Lev, Olesz - P. Zdráhal, Kolouch, Kucsera - Tomi, T. Jáchym, Kurovský. Trenéři: Petr a Trnka.

Hradec Králové: J. Pavelka - Pláněk, Vydarený, Cibulskis, Gregorc, F. Pavlík, Graňák, Zámorský - Köhler, Dragoun, R. Pavlík - Jaroslav Bednář, Džerinš, Kukumberg - M. Látal, Koukal, Červený - Miškář, Cingel, Berger. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.