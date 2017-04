Karviná - Fotbalisté Hradce Králové prohráli v nováčkovském souboji v Karviné 2:4 a po 26. kole první ligy jsou na předposledním místě tabulky. "Votroci" počtvrté za sebou nebodovali a na čtrnáctou Jihlavu ztrácí dva body. Domácí Slezané naopak utnuli sérii pěti porážek.

Nejprve se během tří minut první půle prosadili domácí Patrik Dressler s Lukášem Budínským, před pauzou snížil Jan Mudra a krátce po změně stran vyrovnal Ladislav Martan. V 66. zápas rozhodl Jan Kalabiška a v závěru ještě přidal pojistku Wágner.

Hradec rozehrál další zápas o existenci lépe. Vyvrcholením jeho aktivní dvacetiminutovky mohl být i gól, ale osamocený Trubač se po uličce Černého zalekl Laštůvky a poslal míč těsně vedle tyče.

Tíhu okamžiku zvýraznila gólová protiakce Karviné. Domácí skórovali z první vážnější akce, a to možná ještě spíše náhodou, protože Dresslerův centr na malé vápno se stočil do horního růžku Ottmarovy brány.

Karviná pak měla deset minut navrch a vytěžila z toho druhý gól. Budínský nachytal gólmana ranou z pětadvaceti metrů, kterou si ještě Ottmar po odrazu od břevna nešťastně srazil za záda.

Hradec se i z dvougólové sprchy oklepal a v závěru poločasu tomu pomohl kontaktní gól, který po přesném Martanově centru zblízka vstřelil Mudra. Hostující bek svým premiérovým ligovým zásahem utnul hradeckou sérii bez gólu, která trvala 327 minut.

Východočeši diktovali tempo hry i v nástupu do druhé půle. Z jejich územní převahy vcelku logicky rezultovalo vyrovnání. Černý se k němu ještě neprobil, ale v 55. minutě prošel zprava do vápna Martan a šajtlí obstřelil Laštůvku.

Domácím však dnes v ofenzívě vyšlo, na co sáhli. Z ojedinělé akce na druhé straně se totiž míč přes Wágnera dostal na malé vápno ke Kalabiškovi, který ho zblízka ve skluzu dopravil za Ottmara.

Hradec i přesto v závěru soupeře přehrával, ale zahazoval šance. Černý snad o milimetry skoro na brankové čáře neusměrnil do sítě centr Vlkanovy a v 78. minutě Laštůvka vytáhl i Chlebounovu hlavičku.

Když už hosté riskovali, vyšel Karviné brejk do otevřené obrany a v 89. minutě Kalabiška předložil čtvrtou trefu Wágnerovi. Oba týmy tak napodobily podzimní přestřelku, v níž Karviná porazila Hradec 4:3.

Jozef Weber (trenér Karviné): "Hradec byl v úvodu fotbalovější. My jsme se ale dostali do vedení šťastným gólem Dresslera, který centroval, pak přišla druhá branka. Hradec i přesto hrál v poli velmi dobře a vyústěním byla branka na 1:2. Jak Hradec vyrovnal, měli jsme nejslabší pasáž zápasu. Nejvíce ale oceňuji poslední půlhodinu, že jsme se dokázali zvednout z psychické nepohody a i po vyrovnání strhnout zápas na naši stranu. Udělali jsme velký krok k záchraně. Musím ale ocenit výkon soupeře, který hrál velmi dobře."

Milan Frimmel (trenér Hradce Králové): "Do zápasu jsme vstoupili velmi dobře a přesně, jak jsme chtěli - aktivně. Bohužel se to lámalo ve 20. minutě, kdy po naší stoprocentní šanci, kdy šel Trubač sám na bránu, domácí dvěma slepými góly dostali zápas do svých rukou. Pokračovali jsme v aktivitě a odměnou nám bylo srovnání stavu. Ale z nedohrané standardky jsme dostali třetí branku, na kterou jsme nedokázali odpovědět. A ke konci, kdy už jsme hráli vabank, jsme dostali čtvrtou branku. Dostali jsme se na sestupové příčky, je to nepříjemné, ale budeme bojovat dále."

26. kolo první fotbalové ligy:

MFK Karviná - FC Hradec Králové 4:2 (2:1)

Branky: 22. Dressler, 25. Budínský, 66. Kalabiška, 89. Wágner - 37. Mudra, 55. Martan. Rozhodčí: Houdek - Mokrusch, Boček. ŽK: Jovanovič - Jirsák, Mudra. Diváci: 3913.

Karviná: Laštůvka - Moravec, Košťál (79. T. Weber), Hošek, Eismann - Janečka (57. Jovanovič), Budínský - Dressler, Panák, Kalabiška (90.+2 Holík) - Wágner. Trenér: J. Weber.

Hradec: Ottmar - Krátký, Chleboun, Hůlka, Mudra - Jirsák (75. Pázler), Janoušek - Martan, Trubač (72. Vlkanova), M. Černý - P. Černý (82. Žondra). Trenér: Pilný a Frimmel.