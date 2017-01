Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové porazili v dohrávce 39. kola extraligy Chomutov 9:3 a poosmé za sebou doma naplno bodovali. Šestý Mountfield, který úvodní třetinu vyhrál 5:0, se tak bodově dotáhl na pátou Spartu. Piráti poprvé po čtyřech duelech vyšli naprázdno. Čtyři body za gól a tři asistence si připsal Jaroslav Bednář a čtyři přihrávky zaznamenal Rudolf Červený.

První třetina byla jednoznačná. Herně vlastně od začátku, výsledkově na svém konci. Hradec se do Chomutova pustil ostře. Hned v úvodní minutě měl velkou šanci Dietz, zanedlouho přišla úvodní přesilovka. První výhoda se Mountfieldu nevydařila, jenže poté se rozjel.

V páté minutě zakončil kombinaci celého útoku kapitán Bednář. Zásadní chvíle pak nastaly v rozmezí dvanácté až devatenácté minuty. V tu dobu se Hradec prosadil čtyřikrát. Nejprve Picard zakončil lehkým šťouchnutím rychlý protiútok vedený společně s Dragounem. Další gól padl v přesilovce, Jarůšek skóroval hned po jejích šesti vteřinách. Pětadvacet sekund po něm navíc Šimánek blafákem pokořil gólmana Krále. A poslední branku v první části vstřelil Dej, který se prosadil také v početní výhodě.

Do druhé části nasadil chomutovský kouč Růžička gólmana Laca, což se ukázalo jako dobrý tah. Domácí byli sice i dál lepší, po dvou třetinách byl poměr střel celkem 30:14 v jejich prospěch, Laco však všechny pokusy Východočechů během této dvacetiminutovky zastavil. Také proto Piráti snížili. Ve 24. minutě využil Vondrka přesilovku a potvrdil tak fakt, že je jeho tým v početních výhodách druhý nejlepší v extralize.

Závěrečnou třetinu rovněž začali lépe hosté. Ve 42. minutě snížil na rozdíl tří branek Poletín, Chomutov byl po gólu v tlaku. Jenže domácí kontrovali. Střelou vkleče překonala Laca Slovák Kukumberg. Poté se navíc rozjela přestřelka - za Chomutov skóroval Skinner, za Hradec ještě Knotek, Šimánek a Köhler.

Pavel Hynek (Hradec Králové): "O výsledku rozhodla první třetina, kdy nám to tam napadalo. Jsme rádi, že jsme zvládli přímý souboj o šestou příčku. Máme sice dva zápasy k dobru, ale na to nemůžeme koukat. Pozitivem je, že jsme poprvé v sezoně dali více než dva góly v přesilovce. Teď máme do půlnoci volno a zítra zase montérky a do práce."

Jan Šťastný (Chomutov): "Musím říct, že jsme do zápasu vstoupili velmi špatně. V první třetině bylo na hřišti jen jedno mužstvo. Domácí měli výborný pohyb, byli agresivní, my jsme na ně jen koukali. Po první třetině jsme si řekli, že to nechceme zabalit. Snad se nám podařilo dohrát utkání důstojně. Pokud nás tato sportovní facka vrátí na zadek, bude to v pořádku. Ukázalo se, že můžeme bodovat jen naším poctivým hokejem. Pokud na nás zanechá následky, dobře to není."

Dohrávka 39. kola hokejové extraligy:

Mountfield Hradec Králové - Piráti Chomutov 9:3 (5:0, 0:1, 4:2)

Branky a nahrávky: 5. Jaroslav Bednář (Dej, Kukumberg), 12. Picard (Dragoun, Čáp), 15. Jarůšek (Červený, Štajnoch), 16. Šimánek (Červený), 19. Dej (Jaroslav Bednář), 46. Kukumberg (Jaroslav Bednář, Dej), 53. T. Knotek (Šimánek, Červený), 55. Šimánek (Červený), 60. Köhler (Newton, Jaroslav Bednář) - 24. Vondrka (Skinner, Huml), 42. Poletín (D. Kaše, Kudělka), 53. Skinner (V. Růžička ml., Kämpf). Rozhodčí: Bulanov (Rus.), Hradil - Barvíř, Blümel. Vyloučení: 2:6. Využití: 3:1. Diváci: 5013.

Hradec Králové: Rybár - Čáp, Vydarený, Gregorc, Dietz, Štajnoch, Newton - Červený, Džerinš, Šimánek - Jaroslav Bednář, Kukumberg, Dej - Jarůšek, Dragoun, Picard - Köhler, T. Knotek, J. Dvořák. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.

Chomutov: T. Král (21. J. Laco) - Flemming, R. Havel, Valach, Skinner, Rutta, Kudělka, L. Chalupa - Vondrka, Huml, Skokan - D. Kaše, V. Růžička ml., Tomica - Koblasa, Kämpf, Poletín - Hlava, Raška, Lauko. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.