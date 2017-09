Olomouc - Hokejisté Hradce Králové vyhráli v 6. kole extraligy v Olomouci 3:1 a po úvodních třech zápasech bez bodu už potřetí za sebou uspěli. Hanáci sice vedli od 27. minuty po trefě Viléma Buriana v oslabení, ale v úvodu třetí třetiny ukončil po 167 minutách a 43 vteřinách neprůstřelnost domácího brankáře Branislava Konráda Tomáš Zigo. Vítěznou branku vstřelil ve 46. minutě Lukáš Vopelka a výsledek pečetil Jaroslav Bednář.

Do sestavy Olomouce se vrátil uzdravený Holec, jinak domácí trenér Zdeněk Venera vítěznou sestavu z duelu v Litvínově neměnili. Oba týmy hrály od začátku ze zajištěné obrany, a tak gólmani nemuseli řešit vyložené šance. Hradecký Sedláček se ale zapotil při střelách Eberleho, Holce a Ráce.

V osmé minutě byla Olomouc blízko úvodní trefy, ale hradecký gólman udržel puk před čárou po dorážce Skladaného. V další dobré pozici byli v hradecké obranné třetině Buc s Lašem, ale hosté první střelu zablokovali a druhou vyrazil Sedláček betonem.

Domácí byli v první třetině lepší, další možnosti měli po střelách beků a tečích Skladaný s Eberlem, Sedláček ale chytal výborně. Mountfield zahrozil tlakem první formace v poslední minutě úvodní části, kdy neuspěli Bednář, Džerinš ani Červený.

První velkou příležitost druhé části měl hostující Cingel, sám před Konrádem ale netrefil ani branku. Ve 27. minutě dostali hosté šanci hrát přesilovou hru, ale radovali se domácí. Burian ujel po křídle a příklepem našel mezeru v Sedláčkově postavení. V polovině utkání získával Hradec Králové stále větší převahu, Konrád však odolával. Ve 39. minutě efektním 'semaforem' vychytal šanci Cingela.

Start do poslední třetiny vyšel Mountfieldu. Důrazem se před Konrádem prosadil Zigo. Z protiútoku mohl vrátit domácím vedení Holec, trefil však Sedláčka do masky. Ve 46. minutě šli hosté do vedení. Konrádovi měl puk pod lapačkou a Vopelka jej dorazil do branky. Přes protesty Olomouce sudí branku uznali.

Po chvilce mohl vyrovnat opět Holec, netrefil však odkrytou branku. V polovině třetí třetiny trefil Burian tyč a Eberleho dorážku zblízka vyrazil se štěstím Sedláček. Výsledek dovršil 13 vteřin před koncem při power play do prázdné branky Bednář. Hradec vyhrál nad Olomoucí už pojedenácté v řadě.

Hlasy po utkání:

Zdeněk Venera (Olomouc): "Prohra nás mrzí, měli jsme to přitom dobře rozehrané. Dali jsme gól ve druhé části, kdy byli hosté aktivnější. Utkání rozhodly dva rychlé góly ve třetí části. Pak jsme měli velké šance, třikrát tam zívala branka, ale nedokázali jsme už skórovat. Na jeden gól se doma nevyhrává. Obě branky jsme dostali z předbrankového prostoru, tam to musí obránci čistit."

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Jeli jsme sem s respektem, vzhledem k výsledkům Olomouce, která dva zápasy nedostala gól. A tak se to i odvíjelo první dvě třetiny, kdy jsme se nemohli prosadit proti výborně organizované obraně domácích. Inkasovali jsme navíc při vlastní přesilovce. Hodně důležitý byl brzký gól ve třetí třetině, po kterém jsme hned dali druhý. Se štěstím a bojovností jsme v duelu ubránili tři body."

HC Olomouc - Mountfield Hradec Králové 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)

Branky a nahrávky: 27. Burian (Herman) - 41. Zigo (Jarůšek), 46. Vopelka (Graňák, Cingel), 60. Jaroslav Bednář. Rozhodčí: Pešina, Šír - Flegl, Polonyi. Vyloučení: 1:1. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 4006.

Olomouc: Konrád - Škůrek, Vyrůbalík, Ondrušek, Houdek, L. Galvas, J. Galvas, Dujsík - Buc, J. Knotek, Laš - Eberle, Roman Vlach, Burian - Skladaný, Herman, Holec, - Jergl, Rác, Strapáč. Trenéři: Venera, Tomajko a Moták.

Hradec Králové: J. Sedláček - Cibulskis, Gregorc, F. Pavlík, Graňák, Pláněk, Vydarený, Rosandič - Jaroslav Bednář, Džerinš, Červený - Jarůšek, Koukal, Cingel - Köhler, Zigo, Šimánek - J. Dvořák, Kukumberg, Vopelka. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.