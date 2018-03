Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 1. zápas: Mountfield Hradec Králové - Bílí Tygři Liberec, 15. března v Hradci Králové. Zleva brankář Roman Will, Lukáš Derner a Jaroslav Vlach z Liberce a Lukáš Vopelka (druhý zleva) z Hradce.

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 1. zápas: Mountfield Hradec Králové - Bílí Tygři Liberec, 15. března v Hradci Králové. Zleva brankář Roman Will, Lukáš Derner a Jaroslav Vlach z Liberce a Lukáš Vopelka (druhý zleva) z Hradce. ČTK/Taneček David

Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové porazili v prvním zápase čtvrtfinále play off extraligy Liberec 3:2 v prodloužení. Utkání rozhodl v 63. minutě útočník Lukáš Vopelka, jehož střelu si do branky srazil obránce Zdeněk Šmíd. Série hraná na čtyři výhry pokračuje v pátek opět v Hradci Králové.

Do první šance se dostal již ve 2. minutě domácí Berger, na Willa však nevyzrál. O pár vteřin později již vedli hosté, když se do brejku dostal Kvapil a s jistotou překonal Rybára. Následně měli Tygři další příležitosti, druhý gól ale nepřidali.

I díky tomu mohli Východočeši vyrovnat. V 6. minutě propadla Vydareného střela ke Koukalovi, který nezaváhal. Následně mohl domácí mužstvo posunout do vedení osamocený Smoleňák, ze slibné pozice ale nezamířil přesně. V závěru první třetiny se individuálně neprosadil ani Kukumberg.

Úvod druhé části patřil Hradci Králové. Cingel sice v koncovce ve 22. minutě neuspěl, ale poté byl vyloučen Redenbach a následně i Vlach a domácí v přesilovce skórovali.

Krátkou výhodu pět na tři sice nevyužili, v pokračující klasické přesilovce ale již Cingel Willa prostřelil. Mountfield měl drtivou převahu, další gól ale nepřidal a brzy toho litoval. Ve 34. minutě byl vyloučen Červený a Kvapil vyrovnal.

Na začátku třetí dvacetiminutovky měl Hradec opět dvakrát početní výhodu, Liberec však pozorně bránil a Will nemusel řešit žádnou složitou situaci. Hosté kontrovali šancemi Filippiho a Kvapila, ani ty ale gólem neskončily.

V 52. minutě chybovali domácí hráči v rozehrávce a Bednář zastavil Jelínka jen faulem. Liberecký útočník ale trestné střílení neproměnil. Východočeši se následně snažili rozhodnout, v normální hrací době se však neprosadili a utkání se tak muselo prodlužovat.

Hned v 61. minutě mohl rozhodnout Cingel, Willa ale nepřekonal. Podařilo se to však v čase 62:03 Vopelkovi, jehož střílenou přihrávku od mantinelu nešťastně srazil do liberecké branky Šmíd.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Sýkora (Hradec Králové): "Bylo to vyrovnané utkání. Nevstoupili jsme do něj herně úplně špatně, ale Liberec rychle potrestal hned první naši chybu gólem. Bylo ale důležité, že jsme na něj stihli odpovědět ještě v první třetině. Ve druhé třetině jsme byli iniciativnější, ale nic jsme z toho nevytěžili. Začátek třetí části byl z naší strany špatný, protože jsme měli dvě přesilovky za sebou a neodehráli jsme je vůbec dobře. Tam se mohl zápas lámat. Pak jsme ale ubránili oslabení i my a Patrik Rybár chytil trestné střílení, což byl důležitý moment. Prodloužení jsme začali aktivně a hokejové štěstíčko se k nám přiklonilo. Byl to celkem kuriózní gól, který často nepadá. V hokeji ale občas padají a dnes rozhodl."

Filip Pešán (Liberec): "Čekali jsme vyrovnané utkání, což se potvrdilo. Myslím si, že celá série bude o malých detailech. Do utkání jsme vstoupili dobře, ve druhé třetině jsme byli neustále ve čtyřech a domácí díky tomu mohli převzít iniciativu. Nakoplo je to a byli aktivnější. My jsme nakonec vyrovnali a utkání šlo do prodloužení, ve kterém stálo kousek hokejového štěstí na straně domácích. Je pro mě ale trošku kupodivu, jak dokážou stodvacetikiloví hráči domácích padat v soubojích, to mě na utkání trošku mrzí."

Mountfield Hradec Králové - Bílí Tygři Liberec 3:2 v prodl. (1:1, 1:1, 0:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 6. Koukal (Vydarený, Smoleňák), 25. Cingel (Smoleňák, Cibulskis), 63. Vopelka (Gregorc, Cibulskis) - 2. Kvapil (Bulíř, Jánošík), 35. Kvapil (Pyrochta, Filippi). Rozhodčí: Hradil, R. Svoboda - Pešek, D. Hynek. Vyloučení: 5:7. Využití: 1:1. Diváci: 6448. Stav série: 1:0.

Hradec Králové: Rybár - Cibulskis, Gregorc, F. Pavlík, Graňák, Pláněk, Vydarený - Smoleňák, Koukal, Červený - Bednář, Kukumberg, Cingel - Köhler, Dragoun, Berger - Vopelka, Zigo, M. Látal. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.

Liberec: Will - Pyrochta, Ševc, Maier, Šmíd, Jánošík, Derner - Jašek, P. Jelínek, L. Krenželok - Bakoš, Redenbach, Ordoš - Bulíř, Filippi, Kvapil - Lakatoš, J. Vlach, Dlouhý. Trenéři: Pešán a Mlejnek.