Hradec Králové - Do zapeklité situace se dostal před startem jarní části fotbalové ligy klub z Hradce Králové. Dvanáctý celek tabulky má problémy s kádrem i s hřištěm, na němž by měl přivítat v neděli pražskou Duklu. Zatím není jisté, zda se utkání odehraje, protože trávník je promrzlý a objevila se na něm plíseň.

Východočeský klub sice podle tiskového mluvčího Milana Šedivého pustil vyhřívání už 3. února, hřiště je ale stále promrzlé. "Děláme všechno pro to, aby se v neděli hrálo," uvedl Šedivý. Ve středu byl v Hradci delegát Ligové fotbalové asociace, který kontroloval teplotu trávníku. V sobotu přijede další, jenž rozhodne, zda se bude v neděli hrát.

Pokud ano, půjde Hradec do zápasu s velmi oslabeným mužstvem. Stále není jasné, kdy se podaří uzavřít příchod zkušeného záložníka Tomáše Jirsáka. Někdejší reprezentant do 21 let sice trénuje s týmem již od podzimu, jenže stále se definitivně nevyvázal z angažmá v Kazachstánu.

Irtyš Pavlodar mu v minulé sezoně neplatil a Jirsák odjel ještě před skončením smlouvy. Proto se obě strany soudí a klub nechce vydat transferkartu, což je dokument nezbytný k tomu, aby mohl hráč nastoupit v české lize.

"Je otázka, jak to dopadne, jak se vyjádří FIFA. Může to být zítra, může to být příští týden. My to už teď neovlivníme," řekl sportovní manažer Hradce Pavel Krmaš na dnešní tiskové konferenci.

Dalším problémem týmu trenérů Bohuslava Pilného a Milana Frimmela jsou zranění. Klíčový obránce Tomáš Holeš, jenž na podzim nescházel na hřišti ani minutu, je po operaci kolena. Ofenzivní záložník Adam Vlkanova má přetržené vazy v kotníku. Oba budou chybět minimálně šest týdnů. "Jsou to základní kameny našeho mužstva," uvedl Frimmel.

Aktuálně jsou mimo hru i obránce Roman Polom (koleno) a záložník Jiří Janoušek (ostruha na patě), rovněž členové základní jedenáctky. V prvním utkání nebude k dispozici ani útočník Libor Žondra, jenž má distanc za čtyři žluté karty.

"Nyní máme na vybranou. Buď budeme brečet nad rozlitým mlékem, nebo se k tomu postavíme čelem a ostatní kluci budou bojovat za ty zraněné. Určitě se s tím popereme co nejlépe," řekl Pilný.

Vedle navrátilců z hostování, kteří podle všeho nemají příliš velké šance na základní sestavu, posílil Hradec Lukáš Hůlka, obránce z Mladé Boleslavi a člen české reprezentace do 21 let. "Jako největší plus bereme, že se nám podařilo udržet kompletní mužstvo. Řekli jsme si, že ho jen lehce okysličíme," řekl sportovní manažer Krmaš.