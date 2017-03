Hradec Králové - Fotbalisté Hradce Králové v dnešním 21. kole první ligy uhráli především díky výkonu brankáře Radima Ottmara bezbrankovou remízu s Brnem, které tak potřetí za sebou nedokázalo skórovat. Domácí, jenž prodloužili sérii bez vítězství na sedm zápasů, dělí od sestupového pásma dva body. Zbrojovku šest.

Hradečtí trenéři Pilný s Frimmelem udělali oproti minulému zápasu v Jablonci šest změn a na lavičce zůstali například zkušení Chleboun s Jirsákem. Na druhé straně naopak nemohl kvůli čtyřem žlutým kartám nastoupit nejlepší brněnský střelec Škoda.

Pro hosty začal zápas nešťastně, když už po devatenácti minutách musel udělat změnu v defenzivní čtveřici kouč Habanec. Domácí Malinský totiž trefil stopera Pavlíka míčem do obličeje tak tvrdě, že hostující obránce musel být odvezen do nemocnice.

Krátce po této změně měla Zbrojovka velkou šanci. Míč propadl ke Krejčímu, ten byl nějakých osm metrů od brány, ale hradecký brankář Ottmar bleskově vyběhl a příležitost zlikvidoval. Pak měli dvě možnosti skórovat Hradečtí - kapitán Pavel Černý nejprve z osmnácti metrů netrefil po zemi bránu a poté po Krátkého centru z blízka přestřelil.

Závěr půle patřil Brnu. Do největší šance utkání se dostal střídající Vraštil, jenže míč se po jeho pokusu otřel o tyč. Hosté byli nadále nebezpečnější, především Ashiru na pravé straně dělal Východočechům problémy. Skórovat však mohl Lutonský, ale jeho ránu z velkého vápna perfektně chytil Ottmar a potvrdil tak postavení nejlepšího hráče zápasu.

Hradec mohl otevřít skóre v 60. minutě, kdy Mudra zkusil štěstí z dálky, ale těsně minul horní roh Melichárkovy brány. Na druhé straně Ottmar ještě čtyři minuty před koncem chytil Ashirův pokus, zatímco největší hradeckou šanci v zápase neproměnil v poslední minutě Malinský.

Hradec tak získal teprve druhý bod z posledních sedmi zápasů a od předposlední Jihlavy ho dělí dva a od poslední Příbrami šest bodů. Brno si prodloužilo sérii bez vstřeleného gólu na tři zápasy a připsalo si už třináctou remízu v probíhající sezoně.

Hlasy po utkání:

Bohuslav Pilný (trenér Hradce): "My jsme na hřišti působili upracovaně. Do nějakých šancí jsme se dostali, ale Brno mělo větší šance, aby zvítězilo. Mohli jsme prohrát, máme bod a to je v naší situaci málo. Trošku nám to hapruje a je vidět, že nejsme v pohodě. Musí se něco stát. Půjdu za vedením a nabídnu rezignaci. Pokud to pomůže, pokud se zlepší atmosféra kolem klubu, odejdu."

Svatopluk Habanec (trenér Brna): "Viděli jsme zápas, který byl hodně věnovaný taktice. Domácí měli jednoznačně pokyn pustit se do presinku. Dařil se jim a my jsme se vůbec nedostali do hry. Ale když jsme se oklepali, tak jsme měli velké šance, které jsme neproměnili. To nás může hodně mrzet. Udělali jsme jen bod, přitom jsme jeli pro tři."

FC Hradec Králové - Zbrojovka Brno 0:0

Rozhodčí: Proske - Kotalík, Kříž. ŽK: Schwarz - Pavlík, Šural. Diváci: 1931.

Hradec: Ottmar - Krátký, Nosek, Hůlka, Mudra - Malinský, Janoušek, M. Černý, Schwarz (72. Trubač), P. Černý (83. Žondra) - Šípek (58. Pázler). Trenéři: Pilný a Frimmel.

Brno: Melichárek - Šural, Pavlík (19. Vraštil), Kijanskas, Jablonský - Ashiru (88. Litsingi), Zavadil, Krejčí (75. Sedlák), Polák, Lutonský - Řezníček. Trenér: Habanec.