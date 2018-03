Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové prohráli v 51. kole extraligy doma předposlední Jihlavou 2:4, přesto mají definitivně jisté druhé místo tabulky. Pomohla jim k tomu prohra Třince s Pardubicemi. Mountfield si tak po vítězi základní části Plzni jako druhý český zástupce zajistil účast v nadcházejícím ročníku Ligy mistrů. Jihlava zabrala po čtyřech zápasech bez bodu a v boji o únik baráži se přiblížila dvanácté Mladé Boleslavi na rozdíl devíti bodů.

Hradec začal proti Dukle aktivněji. Ve třetí minutě se do slibné pozice dostal mladý útočník Radovan Pavlík, jenže spoluhráče z mistrovství světa do 20 let Škarka v jihlavské bráně nepřekonal. Hradec nebyl úspěšný ani v dalších minutách. V první třetině sice vypálil patnáctkrát, Škarka však nezaskočil.

Zato Jihlava měla nebývalou úspěšnost. Z devíti ran v úvodní dvacetiminutovce skončily v Rybárově bráně hned tři. A všechny góly si byly podobné. V 11. minutě obránce Stříteský prostřelil slovenského olympionika od modré čáry. Gólman měl zastíněný výhled stejně jako při další brance.

Ve 13. minutě Straka tečoval nahození od modré čáry a hosté vedli 2:0. Jihlavě to však nestačilo. Jedenatřicet vteřin před koncem třetiny využil přesilovku Stříteský, opět skóroval od modré čáry.

Do druhé třetiny už Rybár nenastoupil, vystřídal ho Pavelka. Hradec přidal na aktivitě, jenže Škarek dál chytal velmi dobře. Jihlavský talent zastavil pokusy Köhlera, Bednáře i Ziga.

V jihlavské sestavě však nezaujal jen on. Ve 30. minutě atakoval domácí Cingel soupeře Diviše, rozhodčí rozhodli, že hradecký hráč fauloval. Diviš ale jejich verdikt opravil a přesilovka se nekonala. Cingel se pak mihl i v další důležité situaci, ve 40. minutě snížil střelou z levé strany na 1:3.

Mountfield se na začátku třetí části dostal do tlaku, například Köhlerova rána byla velmi tvrdá. Škarek ale opět skvěle zareagoval. Domácího favorita pak zbrzdila dvě oslabení. I v nich měl šance, Červený se dostal přes obránce a jen těsně minul, Bergerův pokus vytlačil Škarek betonem. Ale domácí v oslabení také inkasovali - v 51. minutě propustil Pavelka nepříliš tvrdou Hamillovu střelu. Za Hradec ještě snížil v poslední minutě dorážkou Cingel, ale na body to nestačilo.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Hynek (Hradec Králové): "V první řadě bych chtěl pogratulovat Jihlavě k vítězství a výbornému výkonu. Hosté vyhráli zaslouženě. My jsme ale do zápasu paradoxně vstoupili dobře. V prvních deseti minutách jsme měli tlak, střely i šance. Jenže vždycky to skončilo na gólmanovi a nakonec jsme třetinu prohráli 0:3. Střely byly ztečované a určily ráz utkání. Jihlava byla lepší. Za celý realizační tým bych chtěl klukům poděkovat za druhé místo po základní části. Už kolo před koncem máme jistotu, i když jsme si to dnes neuhráli sami a výkon se nám nepovedl."

František Zeman (Jihlava): "My jsme do utkání, co se týče herní stránky, nevstoupili dobře. Nicméně jsme první třetinu vyhráli 3:0, což nás uklidnilo. Hráče jsme nabádali, aby nešetřili střelbou a potvrdilo se, že góly padají ne z krásných střel, ale spíš z těch hloupých. Ve druhé třetině jsme chtěli zopakovat výkon z té první, bohužel jsme v poslední minutě dostali hloupý gól, když jsme špatně vystřídali a nepokryli hráče. Naštěstí to domácí nenakoplo, a proto si odvážíme zasloužené vítězství."

Mountfield Hradec Králové - HC Dukla Jihlava 2:4 (0:3, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 40. Cingel (Graňák, J. Pavelka), 60. Cingel (F. Pavlík, Graňák) - 11. P. Straka (Stříteský, Skořepa), 13. P. Straka (Jiránek), 20. Stříteský (P. Straka, Suchánek), 51. Hamill (Diviš, Skořepa). Rozhodčí: Hribik, M. Petružálek - D. Hynek, Špůr. Vyloučení: 3:1. Využití: 0:2. Diváci: 4166.

Hradec Králové: Rybár (21. J. Pavelka) - Zámorský, Gregorc, Pláněk, Cibulskis, F. Pavlík, Graňák, Vydarený - Jaroslav Bednář, Kukumberg, Cingel - M. Látal, Koukal, Červený - Köhler, Berger, Šimánek - Vopelka, Zigo, R. Pavlík. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.

Jihlava: Škarek - Šidlík, Stříteský, Váňa, Suchánek, Bryhnisveen, J. Zdráhal, Půža - Čachotský, A. Zeman, F. Seman - P. Straka, Skořepa, Jiránek - Rabbit, Hamill, Anděl - Žálčík, R. Hubáček, Diviš. Trenéři: Vlk a F. Zeman.