Hradec Králové - Fotbalisté Hradce Králové podlehli v 27. ligovém kole Teplicím 0:2 a po páté porážce po sobě zůstali na sestupové předposlední příčce tabulky. Naopak hosté posedmé za sebou bodovali a dál bojují o čtvrté místo, znamenající předkolo Evropské ligy. O výhře Teplic rozhodli v druhém poločase Jan Vošahlík a David Vaněček.

Teplický trenér Daniel Šmejkal v úvodu jen nevěřícně kroutil hlavou, když jeho svěřenci během první půlhodiny zahodili šest vyložených šancí. Už po dvou minutách se v dobré střelecké pozici ocitl Fillo, ale z hranice vápna zakončil slabě a nepřesně. Ještě blíže brance byl o čtyři minuty později Vošahlík. Zleva se řítil sám na Ottmara, který jeho střelu chytil a poradil si i s dorážkou Kučery.

V prvním poločase byl rozdíl ve hře obou týmů markantní. V další vyložené šanci se v 21. minutě objevil znovu Vošahlík, ale branku netrefil. Krátce poté Červenka utekl Chlebounovi, postupoval sám na branku, ale parádní zákrok opět předvedl Ottmar.

Hradecký brankář se vytáhl i při šanci Kroba z bezprostřední blízkosti. Domácí předváděli výkon byl plný chyb a bez nasazení. Trenéři Frimmel a Pilný už po půlhodině hry stáhli ze hřiště zkušeného Jirsáka, jehož místo zaujal Malinský. A právě po akci střídajícího záložníka mohl jít ve 42. minutě do vedení Hradec, jenže střelu Trubače v poslední chvíli Jeřábek zblokoval nad branku. Prakticky z protiútoku se sám před Ottmarem zjevil Vondrášek, ale i on ztroskotal na domácím brankáři.

"Takový zápas jsem ještě nezažil, všechno to byly stoprocentní možnosti. Až na moji střelu z úvodu zápasu to všichni kluci řešili dobře, ale ten Ottmar má formu jako hrom. Neskutečně nás vychytal. První poločas nás doslova terorizoval," řekl novinářům teplický Fillo.

"My jsme do utkání nevstoupili vůbec dobře a byl to nejhorší poločas, který jsme odehráli. O přestávce proběhla velká bouřka v kabině," uvedl jeden z domácích trenérů Frimmel.

Po změně stran se hradecký výkon o trochu zlepšil. V 53. minutě další střídající hráč Pázler vysunul Pavla Černého, jenž sám před Grigarem přehodil gólmana i branku.

Z protiútoku už se radovaly Teplice. Agilní Vošahlík opět unikl Krátkému a ránou na bližší tyč prostřelil hradeckého brankáře. Hosté paradoxně skórovali z nejméně vyložené pozice.

"Řekl jsem si, že v další příležitosti zavřu oči a zkusím to prostřelit. Potřetí už to vyšlo," řekl Vošahlík. "Přečkáme první poločas a pak z té nejmenší šance dostaneme gól. Je to škoda. Střela Vošahlíka se dala chytat, chyběl mi úkrok. Sice jsem nějaké šance chytil, ale každý gól si vyčítám," dodal Ottmar.

Po hodině hry se dostal do zakončení domácí Trubač, ale z pravé strany minul, neprosadil se ani Pázler. Zvýšit teplické vedení mohl střídající Vaněček, který zblízka nedal. Útočník, který v Hradci prožil úspěšnou část kariéry, si vše vynahradil v závěru, kdy stvrdil hlavičkou hostující výhru.

"Výhru 2:0 bereme. Čtvrtá Mladá Boleslav má teď těžké soupeře, má Plzeň, Slavii, kde něco třeba ztratí. My musíme porazit teď doma Bohemians a uvidíme, jak to dopadne," konstatoval Vošahlík.

Hlasy po utkání:

Milan Frimmel (trenér Hradce Králové): "Teplice jsou velmi kvalitním mužstvem, které má na jaře velkou formu. A také to ukázaly. My jsme do utkání nevstoupili vůbec dobře a byl to nejhorší poločas, který jsme odehráli. O přestávce proběhla velká bouřka v kabině a byli jsme to nakonec my, kdo se ve druhém poločase jako první dostal do velké šance. Ale Pavel Černý ji nedal a vzápětí Teplice daly gól. V první půli nás výrazně podržel brankář Radim Ottmar a stále jsme měli naději na dobrý výsledek, jenže Trubač a Pázler z dalších možností neskórovali. Doma už jsme nedali gól v šestém zápase po sobě."

Daniel Šmejkal (trenér Teplic): "Jsme spokojeni. Myslím si, že jsme do utkání vstoupili velmi dobře. Sehráli jsme dobrý první poločas, vytvořili jsme si dost šancí, ale neproměnili jsme je. Obávali jsme se, že když nedáme gól, můžeme inkasovat, ale zase jsme pořád věřili, že zápas dotáhneme do úspěšného konce. A to se nám povedlo. Druhý poločas už byl vyrovnaný, ale dokázali jsme jako první vstřelit branku a zápas vyhrát."

FC Hradec Králové - FK Teplice 0:2 (0:0)

Branky: 54. Vošahlík, 87. Vaněček. Rozhodčí: Zelinka - Paták, Batík. ŽK: Krátký - Šušnjar, Jeřábek. Diváci: 1960.

Sestavy:

Hradec Králové: Ottmar - Krátký, Chleboun, Hůlka, Mudra - Jirsák (35. Malinský), Janoušek - M. Černý, Trubač, Martan (46. Pázler) - P. Černý (75. Šípek). Trenéři: Frimmel a Pilný.

Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Šušnjar, Krob - Soungole, Kučera - Hyčka (85. Vachoušek), Fillo, Vošahlík (90. Král) - Červenka (76. Vaněček). Trenér: Šmejkal.