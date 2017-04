Hradec Králové - Fotbalisté Hradce Králové prohráli v 25. kole první ligy s Libercem 0:1 a potřetí za sebou nedali gól. Jedinou branku zápasu dal z penalty v závěru prvního poločasu Milan Kerbr. Východočeský celek tak od předposlední Jihlavy dělí jediný bod a může se na něj dotáhnout i poslední Příbram.

Prvních pětadvacet minut zápasu nepřineslo jedinou výraznou šanci. Pouze domácí záložník Malinský pouze slabě vystřelil na bránu a navíc mířil přímo do prostřed. Severočeši ohrozili domácího gólmana Ottmara po závaru, ale Kúdela brankáře nepřetlačil.

Slovan postupně přebral iniciativu a ve 33. minutě unikal kapitán Baroš Hůlkovi, ten ho přidržel, navíc poté spadl rukou na míč, rozhodčí Příhoda přesto penaltu neodpískal. Pokutový kop nařídil až v nastavení prvního poločasu po Krátkého zákroku na Baroše. A Kerbr otevřel skóre.

Druhý poločase se odehrál bez větších šancí. O rozruch se tak postaral v 64. minutě Příhoda, který nejprve rovnou vyloučil za oplácení domácího Malinského. Hned na to šel ze hřiště po druhé žluté kartě i jeho sok v rozepři Ševčík.

Při hře o deseti hráčích měl převahu Hradec, příliš šancí si však nevytvořil. Domácí tak ani na osmý pokus na domácím stadionu nevyhráli a dál hrají o záchranu, když ho od sestupového pásma dělí jediný bod. Liberec naopak ukončil devítizápasové čekání na vítězství na soupeřově hřišti.

Hlasy po utkání

Milan Frimmel (trenér Hradce): "Do zápasu jsme vstupovali s tím, že chceme vyhrát a odtrhnout se mužstvům za námi. Bohužel se nám to nepovedlo. Vstup nebyl ideální, byli jsme ustrašení, bojácní, v osobních soubojích to nebylo ono. Přesto jsme měli několik slušných akcí, kterým však chybělo to nejdůležitější - finální přihrávka. Celý druhý poločas jsme byli lepší, jenže se nám nepodařilo vstřelit gól. Abychom uspěli, musí si sednout týmový i individuální výkon, ale dnes to bylo bohužel málo. Jsme sice stále na nesestupové příčce, ale s těmi body, co máme, se liga zachránit nedá. Více bodů jsme však udělali venku, tak proč bychom nemohli přivézt další? A věříme, že se to už musí zlomit i na našem stadionu."

Jindřich Trpišovský (trenér Liberce): "V první řadě jsem rád za vítězství, je to naše druhá výhra venku. Prvních třicet minut postrádalo kvalitu na obou stranách, utkání bylo nervózní, šlo o hodně. Byl to fotbal nevalné úrovně. Na začátku jsme měli slibné možnosti, ale neproměnili jsme je. Naštěstí jsme se ke konci poločasu dostali do vedení. Druhý poločas byl o tom, jestli dáme druhý gól, nebo pustíme domácí do tlaku. Po příchodu vysokého Žondry se stalo to druhé. Přesto jsme měli spoustu příležitostí rozhodnout, ale nakonec nám zachránil vítězství Voltr v 86. minutě skvělým obranným zákrokem. Byl to urputný boj a válka."

FC Hradec Králové - Slovan Liberec 0:1 (0:1)

Branka: 45. Kerbr z pen. Rozhodčí: Příhoda - Peřina, Hájek. ŽK: Hůlka, Krátký - Ševčík, Vůch, Graiciar. ČK: 64. Malinský - 65. Ševčík. Diváci: 1789.

Sestavy:

Hradec: Ottmar - Krátký, Nosek, Hůlka, Mudra - Janoušek (80. Schwarz) - Martan (73. Žondra), M. Černý, Trubač, Malinský - P. Černý (56. Pázler). Trenér: Pilný a Frimmel.

Liberec: Dúbravka - Mikula, Kúdela, Karafiát, Kerbr - Souček - Ekpai (46. Voltr), Ševčík (89. Kouřil), Breite, Vůch - Baroš (83. Graiciar). Trenér: Trpišovský.