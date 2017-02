Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové porazili ve 47. kole extraligy Plzeň 6:3 a počtvrté za sebou naplno bodovali. Mountfield tak ukončil sérii pěti porážek za sebou ve vzájemných zápasech. Hattrickem se v dresu vítězů blýskl útočník Tomáš Knotek.

Domácí se brzy dostali do vedení. Už ve čtvrté minutě totiž pohotově zakončil kombinaci s Bednářem Kukumberg. K zachování skóre poté výrazně přispěl brankář Rybár, který minutu po gólu neuvěřitelným zákrokem lapačkou zastavil Kracíkův pokus.

To byla důležitá chvíle, protože v 9. minutě Mountfield náskok znásobil. Skvělou individuální akci předvedl Knotek - nejprve si v otočce zpracoval puk a pak zvládl i efektní bekhendový blafák. Východočeši však dvougólový odstup dlouho neudrželi: útočník Svoboda zakončil hned o minutu později nájezd z pravé strany tvrdou střelou do horního rohu.

Druhá třetina začala vyrovnávací brankou. Ve 22. minutě Kratěna dorazil zblízka Rybárem vyražený puk. Domácí mohli překlopit skóre na svou stranu ve 28. minutě, Picard však neproměnil výbornou Jarůškovu přihrávku.

Od té chvíle byli nebezpečnější hosté. Nezastavily je ani dvě přesilovky Hradce. V obou případech šel na trestnou lavici střelec Kubalík, druhý postih přišel hned šest vteřin po tom prvním. V oslabení měl velkou šanci plzeňský Svoboda, Rybár však jeho samostatný únik zlikvidoval. Stejně si vedl i při Lvově příležitosti.

Ve třetí třetině už domácím přesilovka vyšla. Ve 42. minutě Kukumberg v dobré pozici nevystřelil, puk přistrčil Jarůškovi a ten překonal Machovského. O čtyři minuty později se po přihrávce od pravého mantinelu tečí prosadil Dragoun a v 52. minutě rozebrala trojice Jarůšek - Picard - Knotek obranu rychlou souhrou. Knotek skóroval a Plzeň vyměnila brankáře, Machovského vystřídal Hylák.

Hosté poté snížili v přesilovce, dorážkou pokořil Rybára Lev, jenže v 59. minutě uzavřel hattrick Knotek a bylo rozhodnuto.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Do zápasu jsme šli s respektem a s touhou Plzeň konečně porazit. To se projevilo na začátku, kdy jsme měli dobrý pohyb. Naopak ve druhé třetině se Plzeň zlepšila a z naší strany to bylo špatné a neurovnané. O to líp jsme jsme zahráli ve třetí třetině. Měli jsme výborný pohyb, byli jsme živí do ofenzivy i defenzivy. Pro nás je to strašně důležité vítězství."

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Do zápasu jsme vstoupili aktivně, možná až moc. Nepohlídali jsme si zadek a z prvních dvou akci jsme inkasovali. Přesto jsme utkání zdramatizovali a dotáhli ho do stavu 2:2. Celkově nás ale Hradec vyškolil v řešení přečíslení tři na dva a dva na jednoho. Domácí se skvěle pohybovali, byl jich plný led a byli aktivnější."

Mountfield Hradec Králové - HC Škoda Plzeň 6:3 (2:1, 0:1, 4:1)

Branky a nahrávky: 4. Kukumberg (Jaroslav Bednář, Pláněk), 9. T. Knotek (Jarůšek, Gregorc), 42. Jarůšek (Kukumberg, Newton), 46. Dragoun (Červený, Dietz), 52. T. Knotek (Picard, Jarůšek), 59. T. Knotek (Jarůšek, Picard) - 10. T. Svoboda (D. Kubalík, Kracík), 22. Kratěna (Čerešňák, M. Procházka), 54. Lev (M. Procházka, Kadlec). Rozhodčí: Hradil, Horák - Barvíř, Blümel. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:1. Diváci: 4920.

Hradec Králové: Rybár - Pláněk, Vydarený, Gregorc, Dietz, Štajnoch, Newton, Čáp - Červený, Dragoun, Šimánek - Jaroslav Bednář, Kukumberg, Dej - Jarůšek, T. Knotek, Picard - Köhler, Nedvídek, R. Pavlík. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.

Plzeň: Machovský (52. Hylák) - Kadlec, Němeček, Moravčík, Pulpán, Čerešňák, Kvasnička, D. Sklenička - T. Svoboda, Kracík, D. Kubalík - M. Procházka, Kratěna, Lev - Schleiss, Preisinger, Stach - Vracovský, Koreis, Hrnka. Trenéři: Martin Straka, Vlasák, Čihák a Jiří Hanzlík.