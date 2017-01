Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové porazili Liberec 3:2 a ukončili tak sérii pěti výher úřadujícího mistra. Bílí Tygři prohráli na východě Čech i přesto, že vedli 2:0. O výhře domácích rozhodl ve 47. minutě Rastislav Dej, Severočeši tak nevyužili šanci posunout se na první místo tabulky.

Začátek utkání patřil rozjetým hostům, už ve 4. minutě napálil kapitán Radivojevič puk do břevna. Jenže v domácí brance stál spolehlivý brankář Rybár, který všechny liberecké pokusy zastavil. Mistři ho nepokořili ani v necelou minutu trvající přesilovce pět na tři.

Hradec ubráněné oslabení posílilo a ve druhé polovině první třetiny byl nebezpečnější. Dvě velké šance měl v přesilovce Dej, jenže ani jednou netrefil ze vzduchu puk. Před ním přitom byla naprosto prázdná branka. Gólmana Willa nepřelstil ani po výborné individuální akci zkušený Šimánek.

Druhá třetina začala bleskovým úderem. Trefil se Liberec, když se ve čtrnácté vteřině prosadil Krenželok, jenž pokořil Rybára ranou po kličce do středu hřiště. Tygři byli aktivnější, ale domácí se snažili přizpůsobit, a proto se hrál výborný hokej. Hostům nakonec ke zvýšení náskoku pomohla další dvojnásobná přesilovka. Ve 28. minutě zakončil rychlou kombinaci perfektní střelou Jelínek.

Mountfield pak přibrzdil Kanaďan Picard, který byl za sekání vyloučen na pět minut plus do konce utkání. Liberec ale jeho faul nepotrestal a hned po jeho skončení Východočeši snížili. Ve 36. minutě se ze strany prosadil Červený. První bod v extralize si za asistenci připsal junior Dvořák. Domácí zvládli ve druhé části i vyrovnat, v přesilovce ranou z pravého kruhu skóroval Džerinš.

Ve třetí třetině hradečtí hráči přestali faulovat a naopak je pustili do přesilovek. Proto se Mountfield dostal do tlaku, jenže velké šance Jarůška a Kukumberga zvládl zneškodnit Will. Ve 49. minutě však Hradec další početní výhodu zvládl. Prosadil se Dej.

Šance Liberce na vyrovnání poté výrazně snížil Jelínek, jenž byl v 55. minutě vyloučen za vražení na hrazení na pět minut plus do konce utkání. Ani Hradec dlouhou přesilovku nevyužil, zápas však dovedl do vítězného konce a doma vyhrál pošesté za sebou.

Mountfield Hradec Králové - Bílí Tygři Liberec 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 36. Červený (J. Dvořák, Dragoun), 38. Džerinš (Jarůšek), 49. Dej (Köhler) - 21. L. Krenželok (P. Jelínek), 28. P. Jelínek (Bulíř, Radivojevič). Rozhodčí: Pešina, Souček - D. Jelínek, Pešek. Vyloučení: 5:5, navíc Picard - P. Jelínek oba 5 min. a do konce utkání. Využití: 2:1. Diváci: 4636.

Sestavy:

Hradec Králové: Rybár - Vydarený, Pláněk, Dietz, Gregorc, Newton, Štajnoch, Čáp - Šimánek, Džerinš, Červený - Dej, Bednář, Köhler - Picard (31. J. Dvořák), Dragoun, Jarůšek - T. Knotek, Kukumberg, P. Beránek. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.

Liberec: Will - Kolmann, Ševc, Pyrochta, Vitásek, Havlín, Jánošík - Ordoš, P. Jelínek, L. Krenželok - Svačina, Bulíř, Radivojevič - J. Stránský, Bližňák, D. Špaček - M. Procházka, Vantuch, J. Vlach. Trenéři: Pešán a Mlejnek.