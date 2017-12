Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové prohráli ve 31. kole extraligy doma s Třincem 2:3 v prodloužení. Východočeši prohrávali 0:2, v posledních 11 minutách základní hrací doby stihli vyrovnat, čímž bodovali posedmé za sebou, ale obrat už nedokonali. V čase 61:55 rozhodl Jakub Petružálek. Dva góly vítězů dal Michal Kovařčík.

První třetinu - a vlastně celý zápas - zřejmě ovlivnila právě skončená reprezentační pauza. Hra byla neurovnaná, především Královéhradečtí měli problémy rozjet akce ze svého pásma. Například hned v první minutě chyboval při rozehrávce gólman Rybár a poté musel po nečekaném odrazu puku předvést perfektní zákrok vyrážečkou.

Domácí se v úvodní dvacetiminutovce dostali do šance jen v jediné přesilovce, jenže neskórovali. V 10. minutě měl přitom jasnou příležitost útočník Červený. Puk však trefil špatně a Hrubec v klidu zasáhl.

Druhou třetinu začal velkou možností Mountfield: Cingel ve 23. minutě pálil ze zhruba pěti metrů, ale na Hrubce nevyzrál. Gólman vyrazil puk směřující pod horní tyč maskou. Hosté už poté ukázali větší efektivitu - minutu po Cingelově šanci tečoval Linhartovo nahození od modré čáry Michal Kovařčík a poslal tak Oceláře do vedení.

Třinec pak přežil únik dvojice Džerinš, Bednář a ve 30. minutě znovu udeřil mladý útočník ze čtvrté třinecké řady. Michal Kovařčík se prosadil střelou z velkého úhlu, když mu pozici připravil přihrávkou jeho bratr Ondřej. Při brance však neměl čisté svědomí domácí gólman Rybár.

Na startu třetí třetiny mohl posunout do rozhodujícího náskoku hosty obránce Jank, bývalý hráč Hradce, jenže jeho bombu zastavil Rybár lapačkou. V 50. minutě se pak Mountfield dočkal kontaktní branky: Kukumberg šikovně tečoval Cibulskisovu přihrávku a překonal Hrubce. Srovnat mohl Šimánek, který se v hradecké sestavě objevil po dvouměsíční pauze zaviněné zraněním, ale byl zablokován. Hradci se podařilo dotáhnout skóre až v přesilovce v 57. minutě, kdy zblízka překonal Hrubce Červený.

Zápas proto pokračoval prodloužením. V něm měl hned na začátku dvě šance třinecký Rákos, ale Rybára zblízka nepřekonal. Třinec byl jasně lepší, Rybár chytil čtyři střely, jenže pátou už ne. V končící 62. minutě rozhodl o druhém bodu pro hosty Petružálek. Třinec tak nevyšel naprázdno ani v posledním čtvrtém vystoupení série venkovních utkání.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Hynek (Hradec Králové): "Gratuluju Třinci k vítězství. My jsme neodehráli dobré utkání, nemohli jsme se do toho dostat. Soupeř byl padesát minut lepší v pohybu, my jsme postrádali nasazení, bojovnost i emoce. Prostě to k nám tentokrát nepřišlo. Za padesát minut jsme špatně naložili i s tím minimem šancí, co jsme měli. Málo jsme stříleli, začali jsme to honit až v posledních deseti minutách. V prodloužení jsme v každém střídání vyrobili nějakou hrubku a soupeř to potrestal. Jsme rádi za bod, víc jsme si nezasloužili."

Václav Varaďa (Třinec): "Jsme velmi rádi za vítězství, které se nerodilo snadno. Už od počátku utkání jsme si za ním šli. Vytvořili jsme si spoustu šancí, i když naše branky byly takové šťastnější. Pohybem a výbornou hrou ve středním pásmu jsme domácím dělali velké problémy. Mrzí nás závěr s faulem, který byl z těch zbytečnějších. Proto domácí v závěru zaslouženě srovnali skóre. Ale my jsme rozhodli v prodloužení, je to vzpruha do dalších zápasů."

Mountfield Hradec Králové - HC Oceláři Třinec 2:3 v prodl. (0:0, 0:2, 2:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 50. Kukumberg (Cibulskis), 57. Červený (Jaroslav Bednář, Zámorský) - 24. M. Kovařčík (Linhart, Martin Růžička), 30. M. Kovařčík (O. Kovařčík, Chmielewski), 62. J. Petružálek. Rozhodčí: Baluška, Fridrich - Výleta (všichni SR), Lhotský. Vyloučení: 1:2. Využití: 1:0. Diváci: 4501.

Hradec Králové: Rybár - F. Pavlík, Vydarený, Cibulskis, Gregorc, Zámorský, Graňák - Köhler, Dragoun, Berger - Jaroslav Bednář, Džerinš, Smoleňák - M. Látal, Koukal, Červený - Cingel, Kukumberg, Šimánek. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.

Třinec: Hrubec - Krajíček, M. Doudera, Linhart, D. Musil, Jank, Adámek - Rákos, Marcinko, Martin Růžička - Cienciala, Mikulík, Irgl - Adamský, Polanský, J. Petružálek - Chmielewski, M. Kovařčík, O. Kovařčík. Trenéři: Varaďa a Zadina.