Praha - Hokejisté Hradce Králové porazili na úvod základní skupiny F Ligy mistrů finský celek TPS Turku vysoko 5:1. Dvěma góly přispěl k úspěšné premiéře Mountfieldu v soutěži jednadvacetiletý útočník Lukáš Vopelka. Zaváhal naopak poražený finalista extraligy Liberec, který v souboji se švédským Växjö otočil v průběhu druhé třetiny stav z 0:2 na 3:2, ale těsné vedení Severočeši neudrželi. V prodloužení pak rozhodl hostující forvard Robert Rosén.

Ambiciózní Královéhradečtí, kteří touží v tuzemské nejvyšší soutěži vylepšit bronz z minulého ročníku, ale v této sezoně je čeká poprvé v klubové historii také Liga mistrů a navrch účast na Spenglerově poháru, odehráli na úvod povedenou partii. Přes tři a půl tisíce diváků potěšili hned v první třetině, kterou vyhráli 2:0 díky trefám Vopelky a reprezentačního forvarda Richarda Jarůška po přečíslení dvou na jednoho.

Po bezbrankové druhé dvacetiminutovce se už po 24 vteřinách od nástupu do třetí části prosadila velká letní posila Petr Koukal, jenž do odkryté branky pouhou sekundu před koncem zužitkoval přesilovku pět na tři. Po chybě hostujícího gólmana zvýšil už na 4:0 Vopelka. Druhý tým základní části finské ligy minulého ročníku se gólově prosadil až na začátku 56. minuty, ale poslední slovo měl domácí kapitán Jaroslav Bednář.

Liberec naopak účinkoval i v předchozích třech ročnících soutěže a s Ligou mistrů má tedy bohaté zkušenosti. Na začátku druhé třetiny prohrával loňský extraligový mistr už 0:2, přesto dokázal poté, co se základní hrací doba přehoupla do druhé poloviny, v rozmezí tří minut a 24 vteřin vývoj otočit na 3:2. A to ještě Martin Bakoš trefil po druhém gólu protivníka tyč.

Další šance - včetně dvojnásobné početní výhody - ale Liberečtí nevyužili a potrestal je za to v 51. minutě vyrovnávací brankou Elias Pettersson. V čase 62:10 ukončil zápas Rosén.

"Ve druhé třetině jsme najednou otočili zápas třemi rychlými góly, ale neudrželi jsme to. A prodloužení už jsme nezvládli. Mohli jsme soupeře zlomit v dlouhé přesilovce pět na tři ve třetí třetině, je to velká škoda. Sám jsem měl asi tři šance. Klobouk dolů před hráči soupeře, hráli velmi obětavě, ale my musíme zkrátka přesilovku pět na tři sehrát mnohem lépe," mrzelo útočníka Bakoše.

V 19:30 vyjel v norském Stavangeru na led obhájce extraligového titulu Kometa Brno.

Hokejová Liga mistrů:

--------

Skupina E:

Bílí Tygři Liberec - Växjö 3:4 v prodl. (0:1, 3:1, 0:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 32. Bakoš, 33. Ordoš, 35. Lakatoš (Bulíř) - 10. Josefsson (Kiiskinen), 21. Brodecki (Fröberg, Bohm), 51. Pettersson (Persson), 63. Rosén. Rozhodčí: Stricker (Švýc.), Pešina - Gerát, Hynek (všichni ČR). Vyloučení: 8:5, navíc Lakatoš (Liberec) 10 min. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 4236.

Sestava Liberce: Will - Jánošík, Ševc, Plutnar, Šmíd, Mojžíš, Derner - Lakatoš, Jelínek, Krenželok - Bakoš, Bulíř, Jašek - Bartovič, Vantuch, Ordoš - Stránský, Vlach, Špaček - A. Dlouhý. Trenér: Mlejnek.

Skupina F:

Mountfield Hradec Králové - TPS Turku 5:1 (2:0, 0:0, 3:1)

Branky a nahrávky: 13. Vopelka (R. Pavlík), 17. Jarůšek (Barák), 41. Koukal (F. Pavlík, Cingel), 47. Vopelka (Kukumberg), 58. Bednář (Koukal) - 56. Pajuniemi (Nyström, Tallinder). Rozhodčí: Rohatsch (Něm.), Hribik - Lhotský, Špůr (všichni ČR). Vyloučení: 4:6. Využití: 2:1. Diváci: 3519.

Sestava Hradce Králové: Sedláček - Graňák, Rosandič, Gregorc, F. Pavlík, Vydarený, Čáp, Barák - Cingel, Koukal, Bednář - Červený, Džerinš, Jarůšek - Šimánek, Zigo, Köhler - R. Pavlík, Kukumberg, Vopelka. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.