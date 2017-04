Zlín - Fotbalisté Hradce Králové ve 22. kole první ligy zvítězili ve Zlíně 3:1 a naplno bodovali poprvé po sedmi zápasech. Východočeský nováček zůstal v tabulce čtrnáctý a předposlední Jihlavě se vzdálil na čtyři body. Pátý Zlín prodloužil sérii bez výhry na osm utkání.

Na rychlý vedoucí gól hostujícího Milana Černého dokázal brzy odpovědět Francouz Jean-David Beauguel, ale Pavel Černý před pauzou vrátil "Votrokům" vedení. To ještě ve druhém poločase pojistil Lukáš Hůlka.

Domácí z úvodního tlaku nic nevytěžili, naopak Hradec v deváté minutě z první akce otevřel skóre. Tečovaný míč propadl k Pavlu Černému, jehož střelu brankář Dostál vyrazil jen před sebe a dorážející Milan Černý dotlačil míč do sítě. Hradecký univerzál se v lize trefil poprvé od září 2014.

Zlín už za čtyři minuty vyrovnal. Fantiš před šestnáctkou našel Beauguela, který se elegantně zbavil bránícího Noska a přízemní střelou překonal gólmana Ottmara.

Po několika šancích na obou stranách se ve 36. minutě hosté znovu dostali do vedení. Malinský nacentroval do šestnáctky, stoper Jugas se nedohodl s Dostálem a volný Pavel Černý mohl s míčem prakticky dojít za brankovou čáru. Hradec dvěma vstřelenými góly vyrovnal svou dosavadní jarní bilanci.

Zlín i do druhé půle vstoupil aktivněji, ale Hradec hru brzy vyrovnal. Až po hodině hry domácí zahrozili, když Pazderovu křížnou ránu z brankové čáry vykopl Nosek a po rohu pálil nepřesně střídající Diop.

Hosté odolali a v 69. minutě přidali třetí branku. Na Jirsákův rohový kop si naskočil Hůlka a razantní hlavičkou za pomocí tyče překonal Dostála.

Zlínští v závěru nováčka sevřeli, dál se však trápili v koncovce. Diop v tutové šanci nepropálil pozorného Ottmara, který si v závěru poradil i s pokusem náhradníka Živuliče. "Ševci" tak poprvé v nejvyšší soutěži doma s Hradcem prohráli a hráče ze hřiště vyprovázel pískot.

Hlasy po utkání

Bohumil Páník (trenér Zlína): "Náš špatný výkon začínal v obranné činnosti, kde nezahrály opory. Dostávali jsme se do složitých situací a stačil jeden hráč, který nám znejistil stopera. Přestali jsme vystupovat a Hradec ovládl střed pole pohyblivými hráči. Dokázali jsme dát na 1:1 a vypadalo to, že to bude v pořádku. Dostali jsme dva stejné góly. Ottmar se rozchytal, nebo jsme to dali vedle. V týmu zavládla nejistota nebo chaos. Je to jedno z nejhorších utkání, které jsem s týmem tady sehrál. Střídání to pozvedla, do šancí jsme se dostali, ale tým se nedostal na kontaktní gól."

Milan Frimmel (trenér Hradce Králové): "Věděli jsme, k jakému utkání zajíždíme a měli jsme z domácích respekt. V naší situaci jsme na tohle vítězství čekali hodně dlouho. Je to cesta, kterou chceme jít a sbírat body. Do utkání jsme nevstoupili dobře, domácí byli v úvodní desetiminutovce jednoznačně lepší. Zlín ale zastavil vstřelený gól. V poločase jsme si říkali, že s tím domácí budou chtít něco udělat a podařilo se nám potřetí skórovat. Vítězství si ceníme."

Fastav Zlín - FC Hradec Králové 1:3 (1:2)

Branky: 13. Beauguel - 9. M. Černý, 36. P. Černý, 69. Hůlka. Rozhodčí: Machálek - Wilczek, Koval. ŽK: Traoré - Krátký. Diváci: 4011.

Sestavy:

Zlín: Dostál - Pazdera, Jugas, Gajič, Hubáček (69. Živulič) - Vukadinovič, Traoré, Hnaníček, Štípek (61. Diop) - Beauguel, Fantiš (54. Holík). Trenér: Páník.

Hradec Králové: Ottmar - Krátký, Nosek (76. Chleboun), Hůlka, Mudra - Trubač (90. Žondra), Janoušek, Jirsák, M. Černý (88. Súkenník), Malinský - P. Černý. Trenéři: Frimmel a Pilný.