Davos (Švýcarsko) - Hokejisté Hradce Králové porazili ve čtvrtfinále Spenglerova poháru v Davosu účastníka Kontinentální ligy Dinamo Riga 4:1 a v sobotu se od 15:10 utkají o finále s Kanadou. Na brzkou branku Jaroslava Bednáře ještě odpověděl Mikelis Redlihs, ale v 35. minutě vstřelil Radek Smoleňák vítězný gól a v závěrečném dějství pojistili výsledek Petr Koukal a Bedřich Köhler.

"Odehráli jsme zápas velice dobře. I když jsme si nechali dát na konci první třetiny gól, tak jsme hráli trpělivě a disciplinovaně. Zaslouženě jsme vyhráli," řekl kapitán Bednář. "Miluji tyto zápasy, kdy se o něco hraje. Neříkám, že mě nebaví hrát jen tak pro nic za nic, ale když to jde do cílové rovinky, tak je to strašně motivační a baví mě to," dodal.

Mountfield postupem splnil základní cíl, za který si stanovil vylepšení umístění z loňského premiérového startu na prestižním turnaji. Před rokem vypadl s Kanadou ve čtvrtfinále po prohře 1:5. V úterý se s Kanadou utkal opět v základní skupině a podlehl 3:5. Prohrál pak i s Davosem 1:5 a do play off šel bez bodového zisku z posledního třetího místa, přesto je v semifinále.

"Půjdeme teď do zápasu s Kanadou, že jsme splnili ten první úkol a může se stát cokoliv. Ten první zápas s Kanadou byl hratelný a já věřím, že i zítra tam necháme všechno a porveme se o finále. Musíme oproti prvnímu zápasu zlepšit defenzivu, pohyb a koncovku, protože jsme měli mraky šancí, které jsme neproměnili," doplnil Bednář.

Do první větší šance se dostalo Dinamo, ale Bičevskis minul. V šesté minutě se radoval z vedení Mountfield. Bednář projel po pravé straně útočným pásmem, objetím branky oklamal brankáře Kalninše a u pravé tyče zasunul puk. Po polovině úvodního dějství z dobré pozice minul při pokusu o vyrovnání Mikelis Redlihs.

Za Hradec zahrozil Džerinš, který ale nedotáhl úspěšně blafák. Český celek se pak ubránil při Pláňkově vyloučení, ale 25 sekund před koncem první třetiny už Rybár inkasoval. Po Indrašisově akci jej překonal blafákem do bekhendu Mikelis Redlihs.

V druhém dějství se Mountfield vrátil do vedení. Při Bičevskisově vyloučení ještě Kalninš kryl Bednářovu střelu, pak netrefil v dobré pozici mezi kruhy puk Červený, ale v 35. minutě už se Hradec radoval. Po Lhotákově přihrávce se ocitl sám před brankářem Dinama Smoleňák a blafákem do bekhendu upravil na 2:1.

Hradec si udržoval náskok a v 52. minutě zvýšil Koukal, který po přihrávce Červeného trefil z pravého kruhu přesně protější horní roh Kalninšovy branky. Tým kouče Václava Sýkory se pak ubránil při Lhotákově trestu a při vyloučení Stolleryho dovršil výsledek 89 sekund před koncem při power play Dinama do prázdné branky po Bednářově asistenci Köhler.

Prestižní byl duel pro dva Lotyše v kádru Hradce - obránce Oskarse Cibulskise a útočníka Andrise Džerinše. "Byl to pro nás velice důležitý a výjimečný zápas a jsme opravdu hodně šťastní, že jsme vyhráli," uvedl Džerinš.

Hokejový Spenglerův pohár v Davosu - čtvrtfinále:

Mountfield Hradec Králové - Dinamo Riga 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 6. Jaroslav Bednář (Cingel, Smoleňák), 35. Smoleňák (Lhoták), 52. Koukal (Červený, Gernát), 59. Köhler (Jaroslav Bednář) - 20. M. Redlihs (Indrašis, Batna). Rozhodčí: Lemelin (USA), Wehrli (Švýc.) - Kovacs (Maď.), Obwegeser (Švýc.). Vyloučení: 2:2. Využití: 1:0. Diváci: 5953.

Sestava Hradce Králové: Rybár - Vydarený, Pláněk, Cibulskis, Zámorský, Graňák, Gregorc, Gernát - Dragoun, Šimánek, Köhler - Jaroslav Bednář, Džerinš, Kukumberg - Červený, Vopelka, Koukal - Smoleňák, Cingel, Lhoták - Berger. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.

20:15 Davos - Hämeenlinna.