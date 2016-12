Davos (Švýcarsko) - Hokejisté Hradce Králové prožili vítěznou premiéru na Spenglerově poháru v Davosu. Při vstupu do jubilejního 90. ročníku turnaje porazili účastníka Kontinentální ligy Jekatěrinburg 4:3. Východočeši vedli v dramatickém duelu 2:1, ale po dvou inkasovaných gólech v závěru druhé části prohrávali. O jejich výhře rozhodl útočník Richard Jarůšek, jenž se pod výhru podepsal stejně jako Roman Kukumberg dvěma góly.

hardtem a útočníky Lhotákem s Monnetem nezačali nejšťastněji a už po 31 sekundách inkasovali po Monjově teči. Jenže ruský celek, jehož dres oblékli i bývalí sparťané útočník Buchtele s bekem Čajkovským, v páté minutě při oslabení špatně vyhodil, puku se zmocnil Jarůšek a z kruhu pro vhazování vyrovnal.

"Ti hráči, kteří nás pro turnaj posílili, zapadli výborně. Jsou to kluci, kteří si na nic nehrajou, velice pozitivní a přátelští. Navíc mluví výborně anglicky, takže ani v komunikaci nebyl problém. Jsme moc spokojení," ocenil přínos posil kouč Václav Sýkora.

Série dalších tří vyloučení na straně Jekatěrinburgu zůstala nevyužita. V úvodních minutách druhé části se sice musel v oslabení bránit i Mountfield, ale krátce poté, co byl již v pěti, tečoval pohotově Kukumberg a dokonal obrat.

"Jen proto, že jde o tým KHL, neznamená, že jsou o kdo ví kolik lepší. Jsou to obyčejní hokejisté jako my. Díky zkušenostem z letního Mountfield Cupu každý věděl, do čeho jde. A ničeho se nebál, nikdo neměl přehnaný respekt, což bylo důležité," prohlásil Kukumberg.

Ve 35. minutě pykal na trestné lavici Golyšev, Východočechům se ale v přesilovce nedařilo, a když pak útočník Jekatěrinburgu skočil na led, byl sám na konci přečíslení tři na dva a vyrovnal.

Na trestnou lavici musel vzápětí Dragoun a Čajkovský ranou bez přípravy připomněl, co z něho dělá obávaného střelce od modré čáry, když se trefil přesně nad Rybárův pravý beton. Ani tento obrat ale nebyl tím posledním. "Řekli jsme si, že tu poslední dvacetiminutovku jdeme vyhrát. Věřili jsme tomu," uvedl Kukumberg.

Podporováni svými skvělými fanoušky dosáhli hokejisté Hradce v 53. minutě na vyrovnání, když z brankoviště dorážel Kukumberg. "Podpora fanoušků je výborná, přišli za námi už na rozbruslení," řekl trenér Sýkora. Během přesilovky v 56. minutě přišel další závar před brankou a Jarůšek byl ve správnou chvíli na správném místě.

Ruský celek to v závěru zkusil se šesti hráči v poli, ale na vyrovnání již nedosáhl a po dvou zápasech je bez bodu. Brankář Patrik Rybár přispěl k výhře Východočechů 31 zákroky a byl vyhlášen nejlepším hráčem vítězů. Cenu převzal od tenisové hvězdy Martiny Hingisové.

"První třetinu byli o trochu lepší a předčili jsme soupeře aktivitou, hráli jsme více na puku. Bylo dobře, že jsme během ní skóre alespoň srovnali, i když si myslím, že jsme měli více využít přesilových her, kterých jsme měli hodně. Druhá třetina byla z naší strany horší, tam nás Avtomobilist přehrával. Zpátky do zápasu jsme se dostali zase až ve třetí třetině," zhodnotil duel trenér Sýkora.

Hradec Králové se o prvenství ve skupině a s ním spojený přímý postup do semifinále utká ve středu od 15 hodin s Luganem. "Musíme hrát minimálně tak jako dnes, abychom uspěli," řekl Jarůšek. "S Luganem to bude asi trochu více takový ten kanadský hokej, s větším fyzickým kontaktem, budou asi hodně nahazovat puky," předpokládá Kukumberg.

Hokejový Spenglerův pohár v Davosu:

Skupina Torriani:

Hradec Králové - Jekatěrinburg 4:3 (1:1, 1:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 5. Jarůšek, 25. Kukumberg (Gregorc, Bednář), 53. Kukumberg (Pavlas), 56. Jarůšek (Džerinš) - 1. Monja (Timašov), 38. Golyšev (Torčenjuk), 40. Čajkovský (Vasilevskij). Rozhodčí: Fonselius (Fin.), Vinnerborg (Švéd.) - Obwegeser, Wüst (oba Švýc.). Vyloučení: 6:7. Využití: 2:1. Diváci: 6155.

Sestava Hradce Králové: Rybár - Pláněk, Vydarený, Gregorc, Dietz, Newton, Štajnoch, Ehrhardt, Pavlas - Červený, Džerinš, Šimánek - Bednář, Kukumberg, Dej - Jarůšek, Dragoun, Picard - Monnet, Köhler, Lhoták. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.

Skupina Cattini:

20:15 Davos - Kanada.