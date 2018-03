Praha - Hokejisté Hradce Králové porazili v rozhodujícím sedmém čtvrtfinále úřadujícího vicemistra Liberec 2:1 a po loňské premiérové účasti mezi nejlepšími čtyřmi celky si znovu zahrají semifinále. V něm už ve čtvrtek přivítají doma Třinec. Druhou dvojici vytvořil vítěz základní části s mistrovskou Kometou Brno.

Hradec Králové rozhodl zápas v druhé třetině, kdy se nejprve ve 34. minutě trefil v přesilové hře Petr Koukal a za další čtyři minuty zvýšil Radek Smoleňák. Brankáři Patriku Rybárovi sebral 21 sekund před koncem čisté konto Lukáš Krenželok.

Po postupu hradeckého Mountfieldu, který díky druhému místu v základní části stejně jako Plzeň už měl zajištěný start v nadcházejícím ročníku Ligy mistrů, se rozhodlo i o zbývajících dvou účastnících evropské klubové soutěže z české extraligy. Třinci a Brnu k tomu stačil postup do semifinále.

V úvodních třech minutách rozhodujícího duelu měl Liberec tři šance na otevření skóre. Hned při prvním útoku uvolnil Jelínek Krenželoka, po jehož pokusu zůstal puk ležet na brankové čáře, než jej odvrátil Červený. Následně vystřelil z levého kruhu Šmíd a pak po Krenželokově pokusu vyrazil Rybár puk na levou tyč a potom jej teprve zkrotil.

Domácí se do vyložených šancí nedostali a střelám Filipa Pavlíka a Smoleňáka chyběla přesnost. Will si poradil i s Džerinšovým pokusem, při kterém mu clonil Cingel. Mountfield se zase ubránil při Graňákově trestu.

V druhém dějství byli aktivnější domácí. Ve 25. minutě při Redenbachově vyloučení trefil ranou od modré čáry obránce Zámorský pravou tyč a Koukalovu dorážku stačil vyrazit Will. Na druhé straně minul v dobré pozici bekhendem Ordoš. Ve 32. minutě hostům znovu pomohla tyč po Smoleňákově střele z levého kruhu.

Do vedení pomohlo hostům sporné vyloučení. Smoleňák při signalizovaném ofsajdu napadal Lakatoše, který mu vysekl hokejku a sudí jej vyloučili. Liberečtí marně protestovali, v následné početní výhodě se puk odrazil před brankou k volnému Koukalovi, který blafákem do bekhendu otevřel skóre.

Hradec Králové se vzápětí ubránil při Gregorcově trestu, kdy si Rybár poradil s pokusem kanonýra Kvapila. Ve 38. minutě se Východočeši radovali z dvoubrankového vedení, poté co Kukumbergovu střelu tečoval úspěšně Smoleňák. Domácí byli při chuti a Will musel krýt i pokusy Cibulskise a Filipa Pavlíka.

Hned v úvodu závěrečného dějství měl velkou možnost pojistit náskok Cingel, který ale v úniku nedotáhl blafák do forhendu. Při vyloučeních Ziga a Koukala se Mountfield ubránil při dlouhém oslabení včetně 12 vteřin ve třech proti pěti. Šance snížit měli Bulíř a Kvapil. Liberec se tlačil za snížením, měl převahu, ale soupeř hosty do šancí nepouštěl a hlídal si bezpečný náskok.

Liberecký kouč Filip Pešán sáhl už čtyři minuty před koncem k power play. Branky se ale Bílí Tygři dočkali až v čase 59:39 po Krenželokově dorážce a na další neměli čas. Po historickém titulu z roku 2016 a loňském stříbru Severočeši na další medaili nedosáhnou, Mountfield si naopak může snažit vylepšit maximum z loňska, kdy skončil třetí.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Sýkora (Hradec Králové): "Liberec do zápasu vletěl daleko agresivněji a vytvořil si tutové šance, které by samozřejmě mohly ovlivnit celý zápas. Naštěstí pro nás z toho žádná branka nepadla. My jsme se postupně zvedali, od poloviny první třetiny už jsme hru vyrovnali. Ve druhé třetině už jsme hráli velmi dobře a podařilo se nám jít do dvoubrankového vedení, což v takovém zápase dělá hrozně moc. Věděli jsme, že ve třetí třetině do toho půjde Liberec po hlavě a bude hrát strašně agresivně. Snažili jsme se tomu čelit co nejjednodušší hrou. Chtěli jsme se vyvarovat faulů, nějaká oslabení tam byla, ale kluci je zvládli výborně. Liberec si bez gólmana dokázal vytvořit takový tlak, že vstřelil kontaktní branku, naštěstí už bylo hrozně málo času do konce utkání a už jsme výsledek udrželi."

Filip Pešán (Liberec): "Viděli jsme opět extrémně vyrovnaný zápas jako celou sérii. Na začátku jsme měli dvě tři tutové šance, které jsme neproměnili, což ovlivnilo úvod zápasu. Věděli jsme, že Hradec nás může porazit v přesilových hrách, což se také stalo. Potrestaný byl faul Lakatoše. Nevěřím na štěstí a smůlu. Hradci se odrážely kotouče, takže si myslím, že tomu po celou sérii šli o trošku víc naproti než my. Nemyslím tím nic mezi řádky, ale výkon hráčů na ledě."

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 7. zápas:

Mountfield Hradec Králové - Bílí Tygři Liberec 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 34. Koukal (Zámorský, Červený), 38. Smoleňák (Kukumberg, Berger) - 60. L. Krenželok (Ordoš, Ševc). Rozhodčí: Hribik, Šír - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 4:2. Využití: 1:0. Diváci: 6890 (vyprodáno). Konečný stav série: 4:3.

Hradec Králové: Rybár - Zámorský, Gregorc, F. Pavlík, Graňák, Cibulskis, Vydarený - Smoleňák, Koukal, Červený - Jaroslav Bednář, Džerinš, Cingel - Köhler, Dragoun, Berger - Vopelka, Kukumberg, Zigo. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.

Liberec: Will - Pyrochta, Ševc, Jánošík, Šmíd, Maier, Derner - Bulíř, P. Jelínek, L. Krenželok - Bakoš, Filippi, M. Kvapil - Jašek, Redenbach, Ordoš - J. Stránský, Lakatoš, J. Vlach. Trenéři: Pešán a Mlejnek.